Læs torsdagens Business-kalender

Den danske IT-virksomhed Netcompany forventes at blive børsnoteret torsdag. Her administrerende direktør i Netcompany, André Rogaczewski.

Erhverv

Ekstraordinære generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Nordjyske Bank (kl. 16.30, Frederikshavn)

Ringkjøbing Landbobank (kl. 10.00, Ringkøbing)

Paris: European Inventor Awards

European Inventor Awards uddeles i dag i Paris. I år er der to nominerede fra Danmark; Gaute Munch og Erik Hansen, der er nomineret i kategorien »Industry« for deres arbejde hos LEGO, og Henrik Stiesdal der er nomineret i »Lifetime Achievement«-kategorien for hans arbejde indenfor vindenergi.

Økonomi/statistik

Nye udgivelser, Danmarks Statistik, kl. 08.00:

Industriens produktion og omsætning, april 2018

Børnetilskud og børnefamilieydelse, 2017

Kulturministeriets udbetalinger, økonomiske forhold på kulturområdet, 2017

Udland:

8.00: Tyskland: Fabriksordrer, m/m, apr

11.00: Eurozonen: BNP-vækst (3. opgørelse), Q1

14.30: USA: Nymeldte ledige, uge 22

14.30: USA: Fortsat ledige, uge 21

København: Dansk it-komet går på børsen

I dag er det forventet, at den danske IT-virksomhed Netcompany vil blive børsnoteret. Prisen forventes at blive mellem 6,75 og 8.15 millarder kroner. Prisen for aktier i firmaet regnes med at blive mellem 135 og 165 kroner. Virksomheden leverer IT- og softwareløsninger til private og offentlige virksomheder, og er 18 år gammel.

Dansk Jernbaneforbund forhandler overenskomst med KL

Med 230 stemmer for et nej har et flertal ved en afstemning i Dansk Jernbaneforbund afvist en overenskomst med kommunerne. Afstemningens resultat betyder, at der ikke er nogen aftale. Dermed bryder en konflikt ud mellem forbundets medlemmer og kommuner ved midnat til 11. juni, hvis ikke der er forhandlet en aftale på plads før da. En sådan konflikt vil berøre Nordjyske Jernbaner A/S og Lokaltog A/S. Nordjyske Jernbaner A/S driver trafikken på strækningerne Skagen-Skørping og Hirtshals-Hjørring. Parterne mødes i dag for at prøve at få forhandlet en ny aftale på plads.

10:00 Ringkøbing: Fusion af Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank

Der er i dag ekstraordinære generalforsamlinger i i Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank, for at finde ud af om der er opbakning til bestyrelserne og direktionernes forslag til at fusionere de to banker. I dag skal aktionærerne tage stilling til, om de synes sammenslåningen af de to banker er en god ide. Mødet finder sted klokken 10.00.

Indland

11:00 København: Lancering af milliardfond for FN's verdensmål

I dag lancerer statsminister Lars Løkken Rasmussen (V) og udviklingsministeren Ulla Tørnæs (V) sammen med en række pensionsselskaber en ny milliardfond, som skal hjælpe med at opnå FN's verdensmål i u-lande og fremme salget af dansk teknologi og know-how. Arrangementet foregår i FN-byen på Østerbro.

12:00 København Fællesskabsprisen 2018

Fællesskabsprisen 2018 uddelses ved en stor prisoverrækkelse på Pearl Seaways (Oslobåden). Fællesskabsprisen blev etableret i 2014 af Mette Frederiksen (S), og en række virksomheder, fagforbund og uddannelsessteder. Prisen hylder dem, som sjældent får opmærksomhed for deres arbejde og frivillige engagement. Der er adgang for journalister. Tilmelding nødvendig.

Udarbejdet ud fra Ritzau Tid & Sted