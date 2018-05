Læs torsdagens Business-kalender

Erhverv



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: BankNordik (kl. 08.00), BioPorto, NETS, Schouw & Co., TDC (kl. 08.00)

2. kvartal: Coloplast

3. kvartal: IC Companys (kl. 08.00)

Peers: Genmab (Morphosys, Q1), H. Lundbeck (kl. 13.00, Teva, Q1), NETS (Global Payments før børsluk, Q1), NKT Holding (Nexans, Q1), Onxeo (Spectrum Pharmaceuticals efter børsluk, Q1), Vestas Wind Systems (Arise, Q1)

Økonomi/statistik

Udland:

- 10.00: Norge: Rentemeddelelse

- 10.30: Storbritannien: PMI service, apr

- 11.00: Eurozonen: Producentpriser, mar

- 14.30: USA: Produktivitet, Q1

- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 17

- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 16

- 14.30: USA: Handelsbalance, mar

- 15.45: USA: PMI service (endelig), apr

- 15.45: USA: PMI samlet (endelig), apr

- 16.00: USA: ISM service, apr

- 16.00: USA: Ordreindgang af varige goder, mar

- 16.00: USA: Fabriksordrer, mar

Bruxelles EU's økonomiske forårsprognose

I dag ventes EU-Kommissionen at præsentere sin økonomiske forårsprognose, som blandt andet viser vækst i bruttonationalproduktet. Prognosen prøver at forudsige vækst og risici i den kommende tid. Sidste prognose kom i februar i år.

Ritzau dækker: EU-Kommissionen ventes torsdag at præsentere sin økonomiske forårsprognose.

Net 13:00



08:00 IC Group med kvartalsregnskab

IC Group A/S, kommer i dag med regnskab for 3. kvartal. Regnskabet ventes omkring klokken 08.00.

08:00 København Regnskab fra TDC

TDC kommer med regnskab for de første tre måneder af 2018.

TDC kommer med regnskab for de første tre måneder af 2018.

Net 08:30



09:30 København V Konference om handel og kunstig intelligens

Kunstig intelligens og andre nye digitale løsninger skal hjælpe danske virksomheder i konkurrencen med blandt andet Amazon. DI Handel drøfter med virksomheder og eksperter hvordan og hvorledes ved en konference i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København. På konferencen taler blandt andet fremtidsforsker og direktør Jesper Bo Jensen fra Center for fremtidsforskning og Watson-eksperten Derick Wiesner, der er Marketing Channel & Digital Agency Manager hos IBM Europe, fortæller, hvordan machine learning nu er en del af vores hverdag.

Kontakt

Sted

Industriens Hus H. C. Andersens Blvd. 18, 1553 København, Danmark



12:00 Coloplast med halvårsregnskab

Coloplast A/S kommer i dag med halvårsregnskab.

Medicoselskabet Coloplast kommer med regnskab for de første tre måneder af 2018.

Net 12:30



12:00 København Næste Uge: Rekorddyrt Realdania-byggeri deler vandene

Min Næste Uge er et interview med adm direktør Jesper Nygaard fra den rige filantropiske fond Realdania, som i næste uge slår dørene op til det store, iøjnefaldende og allerede stærkt omdiskuterede bygningsværk BLOX på Københavns Havn.

Plus 12:00 Fakta 12:30



Kriminal



06:00 København Verdens første flydende atomkraftværk sejler i dansk farvand

Verdens første flydende atomkraftværk sejler denne uge gennem dansk farvand. Det russiske kraftværk er dog ufarligt, da det endnu ikke har nukleart brændsel med. Forsvaret forventer, at kraftværket sejler ind i dansk farvand ved Bornholm omkring torsdag morgen klokken seks. Dette er dog et estimat.

Net 10:00



09:00 Aalborg Procedure i OW Bunker-sagen

I dag er der procedure i sagen ved Retten i Aalborg mod tidligere Singapore-direktør i OW Bunker. Han anklages for mandatsvig af grov beskaffenhed ved at have tildelt en kunde uforholdsmæssigt store kreditter. Denne dag ventes procedure for både anklager og forsvarere. Dagen, hvor dommen bliver afsagt, er endnu ikke fastlagt.

Sted

Aalborg Nordjylland

Singapore-chef anklages for at ruinere OW Bunker

09:30 København Advokater tiltalt for mandatsvig for over 200 millioner

Københavns Byret ventes i dag at afslutte straffesagen mod tre advokater fra det konkursramte firma Johan Schlüter, der er tiltalt for omfattende svindel mod rettighedshaverne til film, tv og computerspil. Sagen begyndte 6. februar og er blevet behandlet over en lang række retsdage. Der er også afsat ekstra dage, hvis sagen trækker ud.

Sted

København Hovedstaden

Svindelsag mod tre advokater skal for retten til januar

09:30 København Tiltale: Sygeplejerske voldtog beruset patient



Politik

08:00 København K Venstre skal vælge ny gruppeformand

Venstre skal vælge ny gruppeformand og ny politisk ordfører i dag. Nuværende gruppeformand Søren Gade har tidligere meddelt, at han stopper senest i forbindelse med Venstres sommergruppemøde, da han vil forsøge at blive valgt til Europa-Parlamentet. Valget til Europa-Parlamentet holdes i maj 2019. Det næste folketingsvalg skal holdes senest 17. juni 2019. Ifølge Folketingets hjemmeside holder Venstre gruppemøde fra klokken 08 til 10.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen ser gerne, at Venstre folketingsgruppe torsdag vælger Karen Ellemann som ny gruppeformand. Venstre mangler også en ny politisk ordfører, efter Jakob Ellemann-Jensen er blevet udnævnt til miljø- og fødevareminister.



10:00 København K Møde i salen

I dag er der møde i Folketingssalen. En stribe lovforslag bliver behandlet på dagens møde. Her bliver flere forslag om databeskyttelse blandt andet behandlet. Desuden behandles et forslag om nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land.



10:15 København K Åbent samråd om høring over Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen (LA) er i dag kaldt i samråd om høringen over Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032. Ministeren skal blandt andet svare på, hvorfor han sender en trafikplan i høring, som går imod flere politiske aftaler om betjening af jernbanen.

Samrådsspørgsmålene er stillet af Rasmus Prehn (S) og Magnus Heunicke (S).



14:00 København K Åbent samråd om EU’s målsætning om vedvarende energi i 2030

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) er i dag kaldt i samråd om, hvorvidt EU's målsætning om 27 procent vedvarende energi i 2030 bør hæves til minimum 34 procent. Ministeren skal blandt andet redegøre for, om han vil arbejde for at ændre målsætningen.



14:30 København K Åbent samråd om Danske Banks involvering i hvidvask

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er i dag kaldt i samråd om Finanstilsynets undersøgelse af Danske Banks involvering i hvidvask. Ministeren skal blandt andet svare på, om han mener, der har været tilstrækkeligt tilsyn med Danske Bank. Ministeren skal også svare på, om Finanstilsynet er uvildigt, da Finanstilsynets nuværende formand sad i topledelsen i Danske Bank, i den periode banken var involveret i omfattende hvidvask.



15:15 København K Åbent samråd om regeringens vækstmål

Finansminister Kristian Jensen (V) er i dag kaldt i samråd om regeringens vækstmål. Ministeren skal blandt andet svare på, om det er realistisk for regeringen at nå sine centrale økonomiske mål om at hæve velstanden med 80 milliarder kroner.

Udland