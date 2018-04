Læs torsdagens Business-kalender

Erhverv



Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Arkil Holding (kl. 15.00, Vojens)

Migatronic (kl. 17.00, Fjerritslev)

Scandinavian Tobacco (kl. 16.30, København)

SP Group (kl. 12.00, Langeskov)

TK Development (kl. 15.00, Aalborg), U.I.E

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)



1. kvartal:

Danske Bank (kl. 07.30)

Nordfyns Bank

Ørsted (kl. 08.00)

3. kvartal:

Glunz & Jensen

4. kvartal:

Novo Nordisk (Bristol-Myers Squibb, Q1)

Peers:

A.P. Møller - Mærsk (Cosco Shipping, Q1)

Danske Bank (kl. 07.30, DNB, Q1)

FLSmidth (kl. 08.00, Komatsu, h1)

LifeCycle Pharma (kl. 05.00, Astellas Pharma, H1)

SAS (kl. 07.00, Norwegian, Q1)

Vestas Wind Systems (Vattenfall, Q1)

Vestas Wind Systems (kl. 15.00, Xcel Energy, Q1)

Økonomi/statistik



Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

Industri, konjunkturbarometer, april 2018

Kommunernes regnskaber, 2017

Offentligt underskud og gæld i EU, 2017 (april-indberetning)

Udland:

8.00: Tyskland: Forbrugertillid, maj

8.45: Frankrig: Forbrugertillid, apr

9.00: Spanien: Ledighed, Q1

14.30: USA: Engroslagre (foreløbig), m/m, mar

14.30: USA: Ordreindgang af varige goder (foreløbig), mar

14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 21

14.30: USA: Fortsat ledige, uge 14

07:00 Oslo Ombejlet Norwegian med kvartalsregnskab

Lavprisselskabet Norwegian kommer med regnskab for de første tre måneder af 2018. Selskabet har i den senere tid været i søgelyset, blandt fordi International Airlines Group, IAG, der blandt andet ejer British Airways, har meldt sin interesse for at købe dele af eller hele Norwegian.

07:30 Danske Bank med kvartalsregnskab

Danske Bank A/S, kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.

07:30 København Hvordan går det med økonomien i Netto, Føtex og Bilka

Dansk Supermarked præsenterer regnskab for 2017.

08:00 Ørsted med kvartalsregnskab

Ørsted kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.

13:00 København V DI Energis årsdag: Energi bliver digital

DI sætter på deres årsdag i dag fokus på digitaliseringen og den kommende energiaftale. Den danske energiindustri anvender allerede i dag flere digitale løsninger i alle dele af værdikæden til at effektivisere, styre og udvikle produktion, distribution og forbrug af energi. Ikke desto mindre forventer Det Internationale Energiagentur, at produktivitet og forsyningssikkerhed kan styrkes yderligere ved anvendelsen af digitale teknologier.

13:00 København PostNord kommer med regnskab for første kvartal

Den dansk-svenske postkoncern, PostNord, fremlægger regnskab for årets første tre måneder. Samtidig holder PostNord generalforsamling, hvor der skal vælges en ny formand. PostNord har tabt store summer de senere år, fordi der bliver sendt færre breve.

13:45 Frankfurt Rentemøde i den europæiske centralbank

Den europæiske centralbank, European Central Bank, holder rentemøde i Frankfurt. Efterfølgende holdes der pressemøde.

22:05 New York Mattel med regnskab

Legetøjskoncernen Mattel, der blandt andet står bag Barbie-dukken, kommer med regnskab for første kvartal.

Kriminal



09:30 København Advokater tiltalt for mandatsvig for over 200 millioner

Københavns Byret fortsætter i dag straffesagen mod tre advokater fra det konkursramte firma Johan Schlüter, der er tiltalt for omfattende svindel mod rettighedshaverne til film, tv og computerspil. Sagen begyndte 6. februar og fortsætter 26. april, samt 1., 2. og 3. maj. Der er også afsat ekstra dage, hvis sagen trækker ud.

Der er anklagerens procedure i sagen i dag. I næste uge er det forsvarernes tur.

Politik



12:00 København K Åbent samråd om om måltal for udbud i skat, kommuner og regioner

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget har kaldt økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i samråd om faste måltal for udbud i stat, kommuner og regioner. Her bedes økonomi- og indenrigsministeren at redegøre for faste måltal for udbud i stat, kommuner og regioner. Det sker efter, at danske og udenlandske erfaringer viser, at gevinsterne er tvivlsomme, og at det kan skabe et større pres i arbejdsmiljøet. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Kirsten Normann Andersen (SF).

Udland



11:30 London Facebook-direktør udspørges af britiske parlamentarikere

Mike Schroepfer, Chief Technology Officer hos Facebook, skal i dag udspørges af et udvalg i det britiske parlament om Facebooks rolle i politiske kampagner og indsamling af data.

Udvalget havde oprindeligt bedt Facebooks direktør og stifter Mark Zuckerberg om at møde op hos udvalget, men han har valgt ikke at møde op selv.