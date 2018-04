Læs torsdagens Business-kalender

Her er nogle af torsdagens erhvervsrelaterede nyheder.

Erhverv



Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber):

D/S Norden (kl. 15.00, København)

D/S Torm, F.E.Bording (kl. 17.00)

Gyldendal B (kl. 15.00, København)

Lån & Spar Bank (kl. 17.00, København S)

Orphazyme (kl. 17.00, København)

Schouw & Co. (kl. 11.30, Aarhus C)

TCM (kl. 16.00, Holstebro)

Topdanmark (kl. 15.00, København)



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

Peers: ISS (kl. 07.00, Sodexo, H1)

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

Beskæftigede ved bygge og anlæg, 1. kvt. 2018

Firmaernes køb og salg, februar 2018

Lægebesøg mv., 2017

Udland

9.30: Sverige: Forbrugerpriser, mar

11.00: Eurozonen: Industriproduktion, feb

14.30: USA: Importpriser, mar

14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 14

14.30: USA: Fortsat ledige, uge 13

EU-domstol afgør cabotagesag mod Danmark

EU-Domstolen i Luxemburg afsiger i dag dom mod danske regler for udenlandske chauffører. Sagen omhandler lossesteder og læsesteder, hvor det i Danmark er lovligt at have flere af slagsen. Det mener EU dog ikke. Første trussel mod danske regler på området fandt sted i 2014, men Danmark har holdt fast i, at deres tolkning af regler ikke er i strid med EUs.



07:00: Lånetilbud for marts (København)

Finansdanmark offentliggør tal på, hvordan folk finansierer ejerboligen. Tallet dækker marts.

09:00: Overenskomstforhandlinger i forligsinstitutionen på det regionale område (København)

Forligsmand Mette Christensen har indkaldt forhandlingsparterne på det regionale område til nye overenskomstforhandlinger. I går var der forhandlinger mellem parterne på det kommunale område. Forligsmanden har allerede udskudt konflikten i to uger, og derfor kan en strejke tidligst begynde 22. april og en eventuel lockout 28. april. Det er dog mulighed for yderligere to ugers udskydelse.

14:00: Udenrigsministeren taler til dansk-kinesisk erhvervsforum

Danish-Chinese Business Forum holder i dag årsmøde. I år er temaet »system export and integration«, og hvordan man som virksomhed håndterer problemerne i den forbindelse. Hovedtalerne ved årsmødet er udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og Kinas ambassadør i Danmark, Deng Ying.

Kriminal



09:00: Viborg Landsret behandler sag om erstatning til håndboldspillere

Vestre Landsret, 12.afdeling, behandler ankesagen mod bettingselskabet Bet25 og medieudbyderen Ecosys, der i Sø- og Handelsretten belv dømt til at betale erstatning til Dansk Håndbold Forbund og kendte landsholdspillere som Mikkel Hansen og Stine Jørgensen.

09:30: København Advokater tiltalt for mandatsvig for over 200 millioner

Københavns Byret fortsætter i dag straffesagen mod tre advokater fra det konkursramte firma Johan Schlüter, der er tiltalt for omfattende svindel mod rettighedshaverne til film, tv og computerspil. Sagen begyndte 6. februar og fortsætter 13., 24., 25. og 26. april, samt 1., 2. og 3. maj. Der er også afsat ekstra dage, hvis sagen trækker ud.

Politik



07:00: Troel Lund skal i Ikea

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen er på besøg i Høje Taastrup Kommune og skal ved samme lejlighed også en tur i den stedlige filial af Ikea. Besøget, hvori også Høje Taastrups borgmester, Michael Ziegler, deltager er led i den netop søsatte kampagne: "Viljen til job". Kampagnen skal sætte fokus på at få flere personer med handikap i beskæftigelse.

08:30: Høring om barselsorloven, kulturen og dens udmøntning

På Christiansborg holder Parental Leave Forum høring om barselsorloven og dens kultur og praksis. På talerlisten er både Ligestillingsminister Karen Ellemann (V), Dansk Arbejdsgiverforening og LO, ligesom Rockwoolfonden byder ind med den nyeste forskning om barselsorlov i Danmark. På høringen vil der også blive præsenteret en række konkrete bud på anderledes barselstiltag, der på helt praktisk niveau skaber nye veje for medarbejdere på barsel og arbejdspladser med barslende medarbejdere. Desuden deltager ligestillingsordførerne i en debat om, hvad de som lovgivere ønsker at gøre ved barslen i de kommende år.

10:00: Møde i salen med forespørgsel om overenskomstforhandlinger

I dag er der møde i Folketingssalen. Der er en forespørgsel til minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) af blandt andre Finn Sørensen (EL) om forhandlingerne om de offentlig ansattes overenskomst. Desuden er der et forslag om at der skal udarbejdes en uvildig ekstern effektanalyse af, om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen virker stillet af Leif Lahn Jensen (S), Finn Sørensen (EL), Torsten Gejl (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Karsten Hønge (SF). En stribe lovforslag bliver desuden behandlet på dagens møde, heriblandt tredje behandling af både en ny struktur for Folkeuniversitetet og lov om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt.

13:30: Åbent samråd om pantebrevsspekulation

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er i dag kaldt i samråd om pantebrevsspekulation. Ministeren skal blandt andet svare på, hvordan regeringen ser på udviklingen i spekulationen med pantebreve og overvågningen af området. Ministeren skal også redegøre for elementer i lovgivningen, som dæmmer op for en gentagelse af pantebrevsspekulationen, som den udviklede sig op til seneste finanskrise i 2007/2008, og om ministeren mener, at der er brug for et servicetjek af lovgivningen. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Morten Bødskov (S).