Læs torsdagens business-kalender

Erhverv

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: Onxeo (Efter børsluk)

Peers: A.P. Møller - Mærsk (Cosco Shipping, Q4)

Økonomi/statistik

Udland:

- 1.01: Storbritannien: Forbrugertillid, mar

- 1.50: Japan: Detailsalg, feb

- 9.55: Tyskland: Arbejdsløshed, mar

- 10.30: Storbritannien: BNP, Q4

- 14.00: Tyskland: Forbrugerpriser (foreløbig), mar

- 14.30: USA: PCE-kerneprisdeflator, feb

- 14.30: USA: Personlig indkomst, feb

- 14.30: USA: Privatforbrug, feb

- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 12

- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 11

- 15.45: USA: Chicago PMI, mar

- 16.00: USA: Michigan-tillidsindeks (endelig), mar

Indland

København S - Copenhagen Games indtager Bella Centeret

Ritzau dækker: Danmarks største e-sport event Copenhagen Games løber frem til den 31. marts af stablen i Bella Centeret. Her vil omkring 1500 spillere fra mere end 25 lande, samt forventet over 10.000 publikummer over fire dage leve sig ind i computerspillenes univers.

13:00 København - Kampvalg i landets største grønne forening

Ritzau dækker: Den 7. april skal repræsentantskabet for de 130.000 medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening vælge ny præsident, når Ella Maria Bisschop-Larsen takker af efter 12 år. Ritzau tegner et portræt af organisationen og de to formandskandidater.



16:45 NFH holder presseevent

Håndboldklubben NFH, Nykøbing Falster Håndbold, holder i dag presseevent i Power Arena i Nykøbing F. Her vil holdet afsløre fremtidens trup og andre tiltag hos de regerende danske mestre.

Presseeventet begynder klokken 16.45 i Power Arena.

Udland

Hillary Clinton taler om sin politiske karriere

Hillary Clinton holder en tale på Rutgers University om amerikansk demokrati og dets institutioner, sin politiske karriere og sin rolle i den kvindelige politiske bevægelse.



Pyongyang Udsendinge fra Nord- og Sydkorea mødes forud for topmøde

I dag vil udsendinge fra Nord- og Sydkorea holde møde omkring forberedelser forud for topmøde mellem de to lande sidst i april. Fra hvert land vil der deltage en delegation med tre medlemmer, og mødet forventes af foregå i den nordlige del af Panmunjom.

Ritzau dækker: Nordkorea og Sydkorea sender en delegation til den demilitariserede zone for at diskutere logistik forud for møde mellem Moon Jae-in og Kim Jong-un.