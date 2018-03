Læs torsdagens business-kalender

ERHVERV

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

3. kvartal: Flügger

4. kvartal: Arkil Holding, F.E.Bording, Silkeborg IF Invest, SP Group, TK Development

Peers: FLSmidth (Heidelbergcement, Q4), FLSmidth (China National, Q4), Vestas Wind Systems (Xinjiang, Q4), Ørsted (Enel, Q4)



Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

NKT Holding (kl. 15.00, Tivoli Hotel), Novo Nordisk (kl. 14.00), William Demant (kl. 16.00, Smørum)

Flügger med kvartalsregnskab

Flügger A/S kommer i dag med regnskab for 3. kvartal.



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Arbejdsomkostninger i EU og USA, 4. kvt. 2017

- Forskning og udvikling, 2016

- Pleje- og ældreboliger, 2017

Udland:

- 9.00: Frankrig: PMI industri (foreløbig), mar

- 9.00: Frankrig: PMI service (foreløbig), mar

- 9.30: Tyskland: PMI industri (foreløbig), mar

- 9.30: Tyskland: PMI service (foreløbig), mar

- 9.30: Tyskland: PMI samlet (foreløbig), mar

- 10.00: Tyskland: IFO-indikator, mar

- 10.00: Eurozonen: PMI samlet (foreløbig), mar

- 10.00: Eurozonen: PMI service (foreløbig), mar

- 10.00: Eurozonen: PMI industri (foreløbig), mar

- 10.00: Eurozonen: Betalingsbalance, jan

- 10.30: Storbritannien: Detailsalg, feb

- 13.00: Storbritannien: Rentemeddelelse

- 13.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 11

- 13.30: USA: Fortsat ledige, uge 10

- 14.00: USA: Boligpriser, jan

- 14.45: USA: PMI industri (foreløbig), mar

- 15.00: USA: Ledende indikatorer, feb

- 15.45: USA: PMI service (foreløbig), mar

- 15.45: USA: PMI samlet (foreløbig), mar



Egmont kommer med regnskab

Den nordiske underholdningsgigant Egmont kommer i dag med årsregnskab for 2017

Ritzau dækker: Mediekoncernen kommer med årsregnskab for 2017.

Net 08:30



Stormøde for tillidsrepræsentanter

Forud for den varslede storkonflikt har HK indkaldt til et stormøde for tillidsrepræsentanter fra alle dele af den offentlige sektor. På mødet vil der blandt andet være paneldebat med Anders Bondo Christensen, formand for Forhandlingsfællesskabet og LC, Flemming Vinther, formand for CFU og HKKF, Dennis Kristensen, formand for FOA, Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet og DSR, Bodil Otto, formand for OAO og HK Kommunal, og Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Dørene åbnes klokken 09.00, mens stormødet finder sted mellem 10.00 og 15.00. En fælles demonstration går fra Fredericia banegård til Messe C fra klokken 08.40.