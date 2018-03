Læs torsdagens business-kalender

Erhverv



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

3. kvartal: Egetæpper

4. kvartal: Andersen & Martini, Columbus IT Partner, Orphazyme

Peers: A.P. Møller - Mærsk (DP World, Q4), Vestas Wind Systems (Senvion, Q4)



Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Danske Bank (kl. 15.00, København), Nordea Bank



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Arbejdstidsregnskabet (kvt.), 4. kvt. 2017

- Producent- og importprisindeks for varer, februar 2018

- Serviceydelser for serviceerhverv, 2016

Udland:

- 09.30: Sverige: Arbejdsløshed, feb

- 10.00: Norge: Rentemeddelelse

- 13.30: USA: Empire Manufacturing, mar

- 13.30: USA: Importpriser, feb

- 13.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 10

- 13.30: USA: Fortsat ledige, uge 9

- 13.30: USA: Philadelphia Fed-indekset, mar

- 15.00: USA: NAHB-boligindeks, mar

Øvrige:

- 7.30: Deutsche Lufthansa, Q´4

- 21.05: Adobe, Q1



​Kriminal



09:30 København K Advokater tiltalt for mandatsvig for over 200 millioner

Københavns Byret fortsætter i dag straffesagen mod tre advokater fra det konkursramte firma Johan Schlüter, der er tiltalt for omfattende svindel mod rettighedshaverne til film, tv og computerspil. Sagen begyndte 6. februar og fortsætter 3., 4., 11., 12., 13., 24., 25. og 26. april, samt 1., 2. og 3. maj. Der er også afsat ekstra dage, hvis sagen trækker ud.





09:30 København K Brødre anker dom om sliksvindel for millioner

Østre Landsret indleder i dag en ankesag om to brødre, der er tiltalt for svindel med moms for millioner. Retten i Næstved idømte dem i juni 2017 fængsel i to og tre år, mens bøderne blev fastsat til 11 og 18 millioner kroner. Landsretten ventes at færdiggøre sagen 23. marts.