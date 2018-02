Læs torsdagens Business kalender

Ryanair har siden december lagt op til, at de måske vil prøve at forhandle med flere europæiske fagforeninger med mål om at tegne overenskomster for personale i 20 lande.

ERHVERV



07:30 DSV præsenterer årsregnskab DSV A/S kommer i dag med årsregnskab.

07:30 ATP med årsregnskab

ATP offentliggør i dag årsregnskab for 2017. Det sker klokken 07.30. Der er pressemøde om årsregnskabet klokken 09.00, hvor ATP's direktør Christian Hyldahl gennemgår regnskabet.

08:00 Handels- og betalingsbalancen i 2017

anmarks Statistik kommer i dag med handels- og betalingsbalancen for december og dermed hele 2017. Statistikken offentliggøres klokken 08.00.

10:00 Konference om værdibaseret velfærd

ansk Erhverv holder i dag konference om værdier og identitet i nonprofit organisationer. På konferencen taler blandt andre ældreminister Thyra Frank (LA) og Bliss Browne, grundlægger af Imagine Chicago bevægelsen.

13:00 Twitter med regnskab

Det sociale medie Twitter, som den amerikanske præsident nyder at bruge, kommer i dag med årsregnskab.

19:00 Kamstrup åbner fabrik i USA

Kamstrup, som producerer løsninger til måling og styring af energi- og vandforbrug, åbner i dag en fabrik i den amerikanske stat Georgia. Målet med fabrikken er at være tæt på kunder, produktion og udvikling på Kamstrups amerikanske marked for at sikre hurtig udvikling og innovation. Den danske ambassadør i USA, Lars Gert Lose, klipper snoren ved åbningen af fabrikken, som finder sted klokken 13.00 lokal tid (19.00 dansk tid).

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber) 4. kvartal:

DFDS, DSV (kl. 07.30), Gyldendal B, Lån & Spar Bank, Nordjyske Bank, Rockwool International, Skjern Bank, Spar Nord Bank, Sparekassen Sjælland Peers: A.P . Møller - Mærsk (Hyundai, Q4), Coloplast (kl. 08.00, Smith & Nephew, Q4), H. Lundbeck (Teva, Q4), Scandinavian Tobacco (Philip Morris International, Q4)

Gyldendal præsenterer årsregnskab

Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, kommer i dag med årsregnskab.



Lån & Spar Bank præsenterer årsregnskab

Lån & Spar Bank A/S kommer i dag med årsregnskab.

Nordjyske Bank præsenterer årsregnskab Nordjyske Bank A/S kommer i dag med årsregnskab.

Sted: København

Region: Hovedstaden



Ryanair mødes med danske fagforeninger

Ryanairs personalechef Eddie Wilson kommer i dag til Danmark for at mødes med Flybranchens Personale Union. Ryanair har siden december lagt op til, at de måske vil prøve at forhandle med flere europæiske fagforeninger med mål om at tegne overenskomster for personale i 20 lande.



Økonomi/statistik Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Betalingsbalancen over for udlandet, december 2017 - Udenrigshandel med tjenester , 4. kvt. 2017

- Udenrigshandel med varer (md), december 2017 - Udenrigsøkonomi, 2017 Udland:

- 0.50: Japan: Betalingsbalance, dec - 8.00: T yskland: Eksport, dec

- 13.00: Storbritannien: Rentemeddelelse - 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 5 - 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 4 - Kina: Eksport, jan - Kina: Import, jan

- Kina: Handelsbalance, jan



KRIMINAL



09:30 Advokater tiltalt for mandatsvig for over 200 millioner

Københavns Byret fortsætter i dag straffesagen mod tre advokater fra det konkursramte firma Johan Schlüter, der er tiltalt for omfattende svindel mod rettighedshaverne til film, tv og computerspil. Sagen begyndte 6. februar og fortsætter 26. og 27. februar, 1., 6., 8., 12., 14. og 15. marts, 3., 4., 11., 12., 13., 24., 25. og 26. april, samt 1., 2. og 3. maj. Der er også afsat ekstra dage, hvis sagen trækker ud.

UDLAND



Deadline for midlertidigt amerikansk budget

Det amerikanske senat står i dag over for en deadline for en fast aftale om USA's budget. Efter tre dage med et lukket statsapparat blev senatet enige om en midlertidig aftale 22. januar. Men i dag udløber den midlertidige aftale altså. Både republikanere og demokrater i senatet har holdt fast på deres krav til at blive enige republikanerne vil have støtte til præsident Donald Trumps mur mod Mexico, mens demokraterne vil redde de såkaldte 'dreamers' (børn af illegale indvandrere, som fik rettigheder om ophold under den forrige præsident) fra at miste deres status som lovlige borgere i USA.