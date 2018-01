Læs torsdagens business-kalender

ERHVERV

07:30 Novo Nordisk præsenterer årsregnskab

Novo Nordisk A/S kommer i dag med årsregnskab

08:00 Ørsted præsenterer årsregnskab

Ørsted (tidligere Dong) kommer i dag med deres årsregnskab.

12:00 Coloplast med kvartalsregnskab

Coloplast A/S, kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.

22:00 Amazon med regnskab

Handelsplatformen Amazon kommer med regnskab for 2017.

Sted: New York

Region: USA

22:00 Mattel med regnskab

Legetøjskoncernen Mattel, der blandt andet står bag Barbie-dukken, kommer med regnskab for 2017.

Sted: New York

Region: USA

22:00 Alphabet med regnskab

Alphabet, der er koncernen bag Google, kommer med regnskab for 2017.

Sted: New York

Region: USA

22:00 Apple med regnskab

It-giganten Apple kommer med regnskab for 2017.

Sted: New York

Region: USA

Copenhagen Fashion Week fremviser mode i København

Den københavnske modeuge Copenhagen Fashion Week slutter i dag. Det gælder mode for sæsonen efterår og vinter 2018. Den professionelle del med shows og receptioner begyndte tirsdag og afsluttes i dag, mens der fortsat vil være åbent i nogle af modeugens showrooms de to dage næste dage. Modeugen byder to gange om året på fremvisning af dansk mode flere steder i København.

Sted: København

Region: Hovedstaden

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: Coloplast (kl. 12.00), Gabriel Holding

4. kvartal: Novo Nordisk (kl. 07.30), Ørsted (kl. 08.00)

Peers: Coloplast (Boston Scientific, Q4), Danske Bank (kl. 07.30, DNB, Q4), H. Lundbeck (kl. 07.00, Takeda, Q3)

Økonomi/statistik

Udland:

- 2.45: Kina: Caixin industri-PMI, jan

- 9.50: Frankrig: PMI industri (endelig), jan

- 9.55: Tyskland: PMI industri (endelig), jan

- 10.00: Eurozonen: PMI industri (endelig), jan

- 10.30: Storbritannien: PMI industri, jan

- 14.30: USA: Produktivitet (foreløbig), Q4

- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 4

- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 3

- 15.45: USA: PMI industri (endelig), jan

- 16.00: USA: Anlægsinvesteringer, m/m, dec

- 16.00: USA: ISM Industri, jan

Sidste frist for Nets'-salg

Hellman & Friedmans købstilbud på 165 kroner per aktie i Nets udløber.

Sted: København

Region: Hovedstaden

POLITIK

08:00 Minister skal orientere udvalg om byggeri af Storstrømsbro

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) skal i dag sammen med embedsmænd orientere Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om byggeriet af den nye Storstrømsbro. To af de tre italienske byggefirmaer, der har vundet opgaven med at bygge den nye Storstrømsbro, har verserende retssager om korruption og bestikkelse for millioner. Fagbladet 3F afslørede i december, at firmaerne Condotte og Grandi Lavori Finvosit til februar skal forsvare sig i en sag om korruption og bestikkelse. Kort efter, nemlig 19. december valgte ministeren at udskyde underskriften med de tre italienske firmaer og få Kammeradvokaten ind over det 2,1 milliarder kroner dyre byggeprojekt. Konklusionen fra Kammeradvokaten lød i januar, at alle regler er fulgt i forbindelse med udbuddet af broen, og der er derfor ikke grund til at udlukke firmaerne fra udbuddet. Orienteringen om byggeriet sker forud for et samråd om regeringens plan for byggeriet. Undre samrådet 8. februar 2018 skal Ole Birk Olesen og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) redegøre for regeringens plan for byggeriet af den nye Storstrømsbro.



Sted: København, Christiansborg 2-145

Region: Hovedstaden

10:00 Møde i salen

I dag er der møde i Folketingssalen. En stribe lovforslag bliver behandlet på dagens møde. Det gælder blandt andet anden og sidste behandling af et forslag om skærpet tilsyn med pengeinstitutter og realkreditinstitutter, hvad angår deres begrundelser for at hæve bidragssatserne stillet af Pelle Dragsted (EL), Josephine Fock (ALT) og Lisbeth Bech Poulsen (SF). Desuden er der behandling af lovforslag om forbud mod giftstoffer i tatoveringsblæk og udførelse af usikkerhedsberegning på NLES4-modellen, der ligger til grund for fødevare- og landbrugspakken.



Sted: København, Christiansborg

Region: Hovedstaden

11:15 Femern A/S orienterer udvalg om Fermern Bælt-projektet

Der er i dag møde i Transport, Bygnings- og Boligudvalget, og i den forbindelse skal firmaet Femern A/S holde en orientering vedrørende Femern Bælt-projektet. Planen om en tunnel mellem Danmark og Tyskland er flere gange blevet forsinket på grund af en tysk miljøgodkendelse af projektet.



Sted: København, Christiansborg, lokale 2-145

Region: Hovedstaden

Gruppemøder

08.00 - 10.00 Dansk Folkeparti, 2-083

08.30 - 10.00 Venstre, 2-090

09.00 - 10.00 Radikale Venstre, 2-009

09.00 - 10.00 Socialdemokratiet, S-090

09.00 - 10.00 Liberal Alliance, 2-092

09.00 - 10.00 Det Konservative Folkeparti, 2-016

Sted: København, Christiansborg

Region: Hovedstaden

KRIMINAL

09:00 Straffesag om bestikkelse i Atea

Retten i Glostrup fortsætter i dag den store straffesag om bestikkelse mod it-selskabet Atea og syv mænd. Det påståede udbytte var på cirka en million kroner. Blandt gaverne var rejser til et Formel 1 løb i Dubai og til Las Vegas samt middage på fornemme restauranter. De tiltalte nægter sig skyldige. Sagen begyndte 10. oktober og der har været afsat over 30 retsmøder til sagen.



Sted: Glostrup

Region: Hovedstaden

09:30 Jehovas Vidners behandling af personlige data

EU-Domstolens generaladvokat kommer torsdag med forslag til dom i en sag, der handler om, hvorvidt Jehovas Vidners indsamling af data i forbindelse med dør-til-dør besøg er omfattet af EU’s regler for behandling af personlige data.

Sted: Luxembourg

Region: Udland

UDLAND

01:00 Amnesty med rapport om flygtninge på Manus Island

Amnesty offentliggør natten til torsdag en rapport om Australiens eksport af flygtninge til Manus Island i Papua New Guinea. Rapporten ser på forholdene på øen, hvor der blandt andet foregår vold, chikane, trusler og røverier fra lokalbefolkningen.

Nordic EV Summit præsentation af Elbilbarometeret

I Oslo holdes der i dag og i morgen Nordic EV Summit. På topmødet der åbnes af den norske klimaminister Vidar Helgesen, præsenteres blandt en rapport med tal på hvor mange el-biler der forventes at blive solgt i Norden de næste to år.



Sted: Oslo, Radisson Blu Plaza Hotel

Region: Norge

William og Kate besøger Sverige og Norge

Den britiske prins William og hertuginde Kate er i dag på officielt besøg i Sverige og Norge. Det er første gang, at parret er på officielt besøg i Sverige og Norge. Dagen starter med, at William og Kate rejser fra Uppsala luftbase i Sverige til Oslo Lufthavn i Norge, hvor de vil blive mødt af kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit. Efter en frokost med den norske kongefamilie skal William og Kate, der er gravid med parrets tredje barn, blandt andet deltage i en begivenhed, hvor iværksættere og innovative virksomheder fremviser en del af sit arbejde, heriblandt også viser, hvordan man innovativt kan tackle udfordringer såsom klimaforandringer, mental sundhed og trivsel på nye måder.



Sted: Oslo

Region: Norge

Prins Joachim til møde og prisoverrækkelse for motorsport i Paris

Prins Joachim deltager i dag og i morgen i møde og prisoverrækkelse i FIA Historic Motor Sports Commission. Han er vicepræsident for kommissionen, som han har været medlem af siden 2008.

Sted: Paris

Region: Frankrig

Arabiske udenrigsministre skal til møde om Jerusalem

En række arabiske udenrigsministre mødes i dag for at tale om USA's beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad, samt hvordan landene skal modsvare beslutningen. Mødet foregår i Den Arabiske Liga, som er en sammenslutning af selvstændige arabiske stater, og finder sted i organisationens hovedsæde i Egyptens hovedstad, Kairo. I januar opfordrede de arabiske lande efter et krisemøde USA til at omgøre beslutningen om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad. Senest har den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, annonceret under et besøg i Israel, at USA's ambassade i Tel Aviv i Israel bliver flyttet til Jerusalem inden udgangen af 2019.



Sted: Kairo

Region: Egypten

Atleter ankommer til olympisk landsby

I dag ankommer sportsfolk fra flere lande som de første atleter til den olympiske landsby Pyeongchang i Sydkorea. Nordkoreanske sportsfolk, der skal deltage i vinter-OL i Sydkorea, ventes også at krydse grænsen til Sydkorea i dag.

Sted: Seoul

Region: Sydkorea

Rex Tillerson besøger Sydamerika

Den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, indleder i dag sin rejse til Sydamerika, hvor han skal besøge Mexico, Argentina, Peru, Columbia og Jamaica. I dag rejser Tillerson til Mexico, hvor han skal mødes med landets præsident, Enrique Pena Nieto, og den mexicanske udenrigsminister, Luis Videgaray, og fokus vil være på samarbejdet mellem USA og Mexico. Målet med besøget er at engagere landene i at fremme sikkerhed, velstand og demokrati. USA's udenrigsminister skal under besøget også være med til at få et større regionalt fokus på krisen i Venezuela. Venezuela befinder sig i en dyb krise på grund af faldende oliepriser, en voldsom inflation og korruption, der har lagt landets økonomi i ruiner.



Sted: Mexico City

Region: Mexico

INDLAND

10:00 Topmøde om børn og unge

Kommunernes Landsforening holder i dag og i morgen Børn & Unge Topmøde i Aalborg. Under overskriften "Dannelse, uddannelse og inddragelse af fremtidens borgere' vil der over de to dage være en række oplæg om dagtilbud og folkeskolen. Konferencens åbnes med blandt andet tale af børne- og socialminister Mai Mercado (K) efterfulgt af undervisningsminister Merete Riisager (LA)



Sted: Aalborg, Aalborg Kongres & Kultur Center

Region: Nordjylland

10:00 Rockwool Fondens Forskningsenhed holder pressemøde

I dag præsenterer Rockwool Fondens Forskningsenhed ny forskning baseret på bogen "Afkast af uddannelse. Det samfundsmæssige og individuelle rationale". Bogen er skrevet af en række førende økonomer, herunder professorerne Torben M. Andersen, Jakob Roland Munch og Anders Sørensen. På pressemødet vil de væsentligste resultater blive præsenteret, og herefter vil de blive diskuteret af uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, underdirektør i DI, Charlotte Rønhof, og rektor for Roskilde Universitet, Hanne Leth Andersen.

Sted: København, Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2

Region: Hovedstaden

10:00 Kronprinsen til nytårskur hos fond

Kronprins Frederik deltager i dag i Fonden for Entreprenørskabs nytårskur. Fonden for Entreprenørskab arbejder for, at innovation og entreprenørskab i højere grad skal integreres i uddannelser og forankres på uddannelsesinstitutioner.



Sted: København, Dansk Erhverv, Børssalen

Region: Hovedstaden

11:30 Coop lancerer nyt koncept og uddeler gratis sandwich

I Århus, Odense og København vil Coop fejre lanceringen af nyt morgenmads og frokostsortimentet med at uddele 500 gratis sandwich i hver by.

I Århus sker det foran SuperBrugsen, Jægergårdsgade 16, Århus C

I Odense sker det foran SuperBrugsen, Vestergade 76, Odense C.

I København sker det foran Brugsen på Københavns Hovedbanegård.

12:30 Modtageren af årets 'De Gyldne Laurbær

I dag bliver det afgjort hvilken dansk forfatter, der skal modtage prisen "De Gyldne Laurbær". Bag uddelingen står en sammenslutning med samme navn som prisen - men tidligere kendt som Boghandlerklubben. Prisen går til en forfatter, hvis seneste udgivelse efter boghandlernes bedømmelse 'vil vinde en plads i litteraturen, og som fortjener al den påskønnelse og opmuntring, som boghandlere og medhjælpere gennem denne manifestation kan bidrage til'. Optællingen af årets stemmer ventes afsluttet i løbet af formiddagen, hvorefter årets prismodtager søges overrasket i hjemmet, på forlaget eller på stamværtshuset.

Sted: København

Region: Hovedstaden

16:00 Invitation til generalprøve på Tivolis nye vinterhave

I dag åbner Tivoli portene op for en generalprøve på Tivolis nye sæson under navnet 'Vinter i Tivoli'. Her er pressen inviteret. Der er presseankomst klokken 16.00 ved på H.C. Andersen Slottet overfor Københavns Rådhus. Derefter er der fælles afgang til Nimb skøjtebane og Iglo, og til arrangementet vil der være mulighed for interview med Tivolis lysdesigner Jesper Kongshaug. Den nye vintersæson byder blandt andet på vinterlandskaber, 8-kantede-skøjtebane foran Nimb, kæmpe specialdesignet iglo med vinteraktiviteter under navnet Pingonesien. Der vil også være mulighed for at se det nye Tivoli lys-design.

Sted: København, Tivolis indgang ved H.C. Andersen Slottet overfor Københavns Rådhus

Region: Hovedstaden

17:30 Møde i Københavns Borgerrepræsentation

København Kommunes borgerrepræsentation mødes i dag. Mødet finder sted på Københavns Rådhus.



Sted: København, Københavns Rådhus

Region: Hovedstaden

Størstedelen af Smukfests program bliver offentliggjort

Tonerne til sommerens fest i Bøgeskoven bliver i dag offentliggjort. Musikfestivalen løfter sløret for størstedelen af årets navne, samt hvilke dage de spiller på. Danske Nephew og Saveus har allerede offentliggjort, at de gæster festivalen i august. Sidste år spillede blandt andre Major Lazer, Ellie Golding og Boney M. Festivalen er fra 8. til 12. august 2018.



Sted: Skanderborg

Region: Midtjylland

Gammel Kongevej ensrettes

Gammel Kongevej bliver fra i dag og frem til slutningen af juli ensrettet i retning mod Frederiksberg Rådhus. Det gælder både for biler, busser og cykler. Årsagen til ensretningen er to vejarbejder, som Frederiksberg Forsyning og Frederiksberg Kommune skal i gang med. Renoveringen skal minimere gas- og vandtabet på de over 100 år gamle ledninger - og spare penge og energi, og en ny og forbedret cykelsti skal forbedre trafiksikkerheden.



Sted: Frederiksberg

Region: Hovedstaden