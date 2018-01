Læs torsdagens business-kalender

ERHVERV

07:00 Nordea Bank præsenterer deres årsregnskab

Nordea Bank kommer i dag med årsregnskab.

08:00 NNIT med årsregnskab

NNIT A/S kommer i dag med årsregnskab.

13:45 Rentemøde i den europæiske centralbank

Den europæiske centralbank, European Central Bank, holder rentemøde i Frankfurt. Efterfølgende holdes der pressemøde.

ECB's pressemeddelelser

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Roblon (kl. 16.30, Rådhusallé 98, Frederikshavn), RTX (kl. 15.00, Nørresundby)

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: RTX

2. kvartal: Glunz & Jensen

4. kvartal: NNIT (kl. 08.00), Nordea Bank (kl. 07.00, Pressemøde i Stockholm kl. 09:00), Topdanmark (kl. 12.00)

Peers: FLSmidth (kl. 13.30, Caterpillar, Q4)

Topdanmark præsenterer årsregnskab

Topdanmark A/S, kommer i dag med årsregnskab

Læs mere hos Topdanmark

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Frugttræplantager, 2017

- It-anvendelse i virksomheder, 2017 (bog)

Udland:

- 9.00: Spanien: Ledighed, Q4

- 9.30: Sverige: Arbejdsløshed, dec

- 10.00: Norge: Rentemeddelelse, jan

- 10.00: Tyskland: IFO-indikator, jan

- 14.30: USA: Engroslagre, dec

- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 3

- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 2

- 16.00: USA: Salg af nye boliger, dec

POLITIK

10:15 Skatteminister til fortrolig orientering om EU's sortliste

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) får i dag en fortrolig orientering om EU's sortliste over skattely under et møde i Skatteudvalget. I december blev EU-landene enige om en ny liste over skattely, hvor 17 lande og jurisdiktioner, der nægter at samarbejde om en fair skattebetaling, er oplistet. Ingen af landene på listen er medlem af unionen.

12:30 Samråd om konsekvenser for implementeringen af nyt ejendomsvurderingssystem

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) og ministeren for offentlig innovation Sophie Løhde (V) er i dag indkaldt i et samråd om konsekvenserne for implementeringen af det nye ejendomsvurderingssystem. Til samrådet skal ministrene blandt andet svare på, hvilke konsekvenser det vil have for boligskatteaftalen fra foråret 2017, at implementeringen af dele af ejendomsporet i grunddataprogrammet først implementeres i maj 2019, og at ejendomsvurderingen i 2019 dermed bliver baseret på de kommende grunddata.

KRIMINAL

09:00 Atea-chef ventes at blive afhørt i sag om bestikkelse

Retten i Glostrup fortsætter med den store sag om bestikkelse af offentligt ansatte i Region Sjælland og Rigspolitiet. Denne dag ventes det, at den øverste chef i Atea, Morten Felding, vil blive afhørt.

10:00 Bank har anket bødestraf

Østre Landsret afsiger i dag klokken 10.00 dom i en sag om overtrædelse af markedsføringsloven. Ekspres Bank er tiltalt for at være gået over stregen under overskriften "Hvor meget vil du låne?". Byretten idømte banken en bøde på 100.000 kroner, men banken har anket.

UDLAND

09:30 EU-dom i sag om gruppesøgsmål mod Facebook

EU-Domstolen afsiger i dag dom i en sag, hvor den østrigske aktivist Max Schrems forsøger at få lov til at stå i spidsen for et gruppesøgsmål i Østrig mod Facebook for misbrug af data. Facebook mener, at Schrems er erhvervsdrivende, og at sagen derfor skal køre i Irland, hvor Facebook har sit europæiske hovedkvarter.

14:00 May taler på World Economic Forum

Storbritanniens premierminister, Theresa May, taler i dag på World Economic Forum i Davos. Forummet begyndte tirsdag i Schweiz og samler topfolk inden for økonomien og politikere. Ifølge det tyske nyhedsbureau Dpa begynder talen klokken 14.00.

INDLAND

13:00 Konference om solenergis fremtid i Danmark

Solenergi er på dagsordenen, når Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), DI Energi og Dansk Solcelleforening i dag holder en konference for at finde svaret på, hvordan solen indfrier sit fulde potentiale i en fremtidig energiaftale for Danmark. Det taler blandt andre Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) om.