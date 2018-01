Læs torsdagens Business-kalender

ERHVERV

09:00 Bang & Olufsen med halvårsregnskab

Bang & Olufsen A/S kommer med halvårsregnskab.

12:30 Københavns Lufthavn med trafikstatistik

Københavns Lufthavn kommer med trafikstatistik for december. Statistikken offentliggøres klokken 12.30.

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

2. kvartal: Bang & Olufsen (kl. 08.00)



Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Feriehusudlejning, november 2017

- Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv., november 2017

- Industriens produktion og omsætning, november 2017



Udland:

- 11.00: Eurozonen: Industriproduktion, m/m, nov

- 14.30: USA: Producentpriser, m/m, dec

- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 1

- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 51



Øvrigt:

- 12.30: KBHL: Trafiksstatistik



POLITIK

10:30 Høring om Paradise Papers og selskabsbeskatning

Skatteudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget holder høring om Paradise Papers og selskabsbeskatning. Formålet med høringen er at blive klogere på reglerne, (skatte)tabet for Danmark, og hvilke initiativer EU-kommissionen har planer om. Der vil være en stribe oplæg under høringen, som belyser emnet fra flere sider.

11:00 Åbent samråd om udnyttelse af dansk VE-strøm

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) er kaldt i samråd om udnyttelse af dansk VE-strøm. Ministeren skal blandt andet redegøre for en aftale på området indgået i Bonn, som skal udfase kul fra flere landes elforsyninger, samt hvad det betyder for den strøm, der skal passere gennem Viking Link til Storbritannien. Ministeren skal også svare på, om udnyttelsen af den stigende mængde dansk VE-strøm foregår samfundsøkonomisk mest fornuftigt. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL).

13:00 Samråd om hashsalget på Christiania

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er i samråd om hashsalget på Christiania. Folketingets Retsudvalg har bedt ministeren redegøre for, hvad ministeren vil gøre for at bekæmpe det åbenlyse hashsalg på Christiania samt redegøre for, om højere straf vil være en af løsningerne. Samrådsspørgsmålene er stillet af Peter Skaarup (DF).

14:00 Åbent samråd om EU's sortliste over skattelylande

Skatteudvalget har skatteminister Karsten Lauritzen (V) i samråd til en drøftelse af, hvilke midler der kan tages i brug over for de lande, der er på EU's sortliste over skattelylande, både på nationalt og på internationalt plan. Endvidere ønsker udvalget en drøftelse med ministeren, om hvorvidt regeringen er klar til at sikre, at lovbundne og offentlige midler ikke investeres i skattelylande, der er på sortlisten.

16:00 Åbent samråd om lægers løn

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i åbent samråd om specialpraktiserende lægers løn. Ministeren skal redegøre for regeringens holdning til, at speciallæger tjener op til 3 mio. kr. pr. år sammenholdt med at speciallæger på de regionale sygehuse tjener i omegnen af 550.000 kr. til 850.000 kr. om året plus pension. Derudover skal ministeren redegøre for, om ministeren er enig i, at de store lønforskelle kan skabe en skæv incitamentsstruktur.

Udenrigsministeren holder højniveaumøde om religionsfrihed

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er vært ved et internationalt højniveaumøde om om religions- og trosfrihed. Mødet er en del af Udenrigsministeriets styrkelse af arbejdet for religions- og trosfrihed, hvor der i 2018 er oprettet en enhed med fokus på området. tidligere på ugen lancerede udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) et kontaktforum for området. Blandt deltagerne i mødet er repræsentanter fra EU-landene, EU's særlige udsending for religions- og trosfrihed, Jan Figel, og FN's særlige repræsentant for religions- og trosfrihed, Ahmed Shaheed, samt repræsentanter for USA, Norge og Canada. Formålet er primært at styrke EU's indsats til fremme af religions- og trosfrihed globalt.



PERSONALIA

Fødselsdage

Musiker og komponist Karsten Vogel, 75 år.

Tidl. direktør Michael Fiorini, 70 år.

KRIMINAL

09:00 Straffesag om bestikkelse i Atea

Retten i Glostrup fortsætter den store straffesag om bestikkelse mod it-selskabet Atea og syv mænd. Det påståede udbytte var på cirka en million kroner. Blandt gaverne var rejser til et Formel 1 løb i Dubai og til Las Vegas samt middage på fornemme restauranter. De tiltalte nægter sig skyldige. Der er afsat over 30 retsmøder til sagen, som ventes at slutte i begyndelsen af februar 2018. Sagen begyndte 10. oktober.

09:00 Nordjysk provokunstner anklages for plagiat

Uwe Max Jensen, nordjysk provokunstner, anklages for at plagiere Kurt Westergaard-tegning og pressefoto med flygtningepige. Han blev i november dømt i sagen ved Retten i Aalborg. Han mødte ikke op, så der var tale om en udeblivelsesdom. Nu har han klaget og fået retten til at genoptage sagen 11. januar.

INDLAND

10:00 Kommunaløkonomisk Forum 2018

Torsdag og fredag holder KL Kommunaløkonomisk Forum 2018. Konferencen indledes med en åbningsdebat ved KL’s formand Martin Damm og finansminister Kristian Jensen (V). Det er 14. gang, at arrangementet afholdes. Blandt talerne de to dage er finansminister Kristian Jensen (V), økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl (LA), Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen og Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl.