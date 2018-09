Læs torsdagens business-kalender

Business

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: Dantax



Dantax med årsregnskab

Dantax A/S kommer i dag med årsregnskab.

27. september 2018

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Fertilitetsdatabasen, Fødsler, 2017

- Konjunkturbarometer for erhvervene, september 2018

Udland:

- 08.00: Tyskland: Forbrugertillid, okt

- 10.00: Eurozonen: M3-pengemængde, aug

- 11.00: Eurozonen: Økonomisk tillid, sep

- 11.00: Eurozonen: Forretningsklima, sep

- 11.00: Eurozonen: Industritillid, sep

- 11.00: Eurozonen: Servicetillid, sep

- 11.00: Eurozonen: Forbrugertillid (endelig), sep

- 14.00: Tyskland: Forbrugerpriser (foreløbig), y/y, sep

- 14.30: USA: Engroslagre (foreløbig), m/m, aug

- 14.30: USA: BNP-vækst, årsbasis (3. opgørelse), q/q, Q2

- 14.30: USA: Privatforbrug (3. opgørelse), Q2

- 14.30: USA: Ordreindgang af varige goder (foreløbig), aug

- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 38

- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 37

- 16.00: USA: Igangværende bolighandler, m/m, aug

08:00: Kvartalsregnskab fra H&M

Den svenske modekoncern H&aM kommer i dag med regnskab for 3. kvartal i det forskudte regnskabsår. Allerede i sidste uge offentliggjorde selskabet salgstal, der viste en fremgang på ni procent i sommermånederne juni, juli og august i forhold til samme periode sidste år. De uventede høje salgstal gav H&M-aktien en tiltrængt optur på børsen. Aktien var indtil da ellers faldet 17 procent i år på børsen i Stockholm. Baggrunden for nedgangen er blandt andet blevet tilskrevet selskabets langsomme omstilling til e-handel og modekædens vigende salg i de traditionelle butikker.

Odense: Digitaliseringsmessen 2018

Kommunernes Landsforening arrangerer sammen med Borgerservice Danmark og KIT@ Digitaliseringsmessen18. På messen vil der være demonstrationer af robotter, kunstig intelligens og deleøkonomi, og hvordan nye teknologier kan bidrage til velfærdsøkonomien i kommunerne. Det handler om at skabe viden om, hvordan teknologien kan bidrage til det private og offentlige.



09:30: Retsmøde om fængsling i sag om svindel for halv milliard

Københavns Byret har retsmøde om fortsat varetægtsfængsling af flere mænd, der er tiltalt for svindel for i alt op mod en halv milliard kroner. De blev alle anholdt og derefter fængslet i oktober 2017. De har dermed snart været frihedsberøvet i et år.



11:15: Åbent samråd om udlevering af materiale om Skat

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er kaldt i samråd om udlevering af materiale til Undersøgelseskommissionen om Skat. Undersøgelseskommissionen skal bruge materiale fra Skatteministeriet og skattemyndighederne. Det er 18 måneder siden kommissionen blev nedsat, og ministeren er bedt om at redegøre for den langsomme udlevering. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).



12:30: Pressemøde om ny rapport om arbejdsmiljøindsatsen

I dag klokken 12.30 holdes der pressemøde i Beskæftigelsesministeriet, Her offentliggør Ekspertudvalget om arbejdsmiljøindsatsen deres rapport, hvor de kommer med anbefalinger til en forbedret arbejdsmiljøindsats. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), Ekspertudvalget, samt deres formand Pia Gjellerup vil være til stede til offentliggørelsen, som sker i Beskæftigelsesministeriet.