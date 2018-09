Læs torsdagens business-kalender

Torsdag er sidste frist for at forhandle fratrædelser og fyringer i i DR. Dermed får de ansatte i DR vished, om de er ramt af en spareplan, der er et resultat af det seneste politiske medieforlig. I DR kaldes dagen for "sindedag".

Business

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- EU-harmoniseret forbrugerprisindeks, august 2018

- Forbrugerforventninger, september 2018

Udland:

- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 37

- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 36

- 14.30: USA: Philadelphia Fed-indekset, sep

- 16.00: USA: Ledende indikatorer, aug

- 16.00: USA: Salg af eksisterende boliger, aug

- 16.00: Eurozonen: Forbrugertillid (foreløbig), sep

Øvrigt:

- OECD's delårsrapport om økonomiske udsigter

08:00: Forbrugertillid opgjort af Danmarks Statistik

Danmarks Statistik har opgjort forbrugernes forventninger til den økonomiske situation her og nu samt i fremtiden. Tallene dækker september.



09:00: Tiltalte i nordjysk svindelsag forlanger dommer væk

Retten i Aalborg har forberedende retsmøde i en stærkt forsinket straffesag, hvor mand og kvinde er tiltalt for unddragelse af 7,5 millioner kroner i moms. Anklagemyndigheden afleverede sagen til retten i 2014, men endnu er den ikke kommet i gang. Denne dag ventes det, at forsvarere vil protestere imod dommeren. Han bør vige sit sæde på grund af inhabilitet, lyder kravet.



09:30: Direktør er tiltalt for svindel for en halv milliard

Retten i Roskilde fortsætter i dag behandlingen af en stor straffesag mod stifteren af selskabet Hesalight. Han anklages for økonomisk kriminalitet for godt 500 millioner kroner. Den 47-årige mand med bopæl i Schweiz anklages af Bagmandspolitiet for bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, skyldnersvig og momssvig. Sagen ventes at strække sig over 21 retsmøder.



10:30: Åbent samråd om tobaksindustrien

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er i dag kaldt i samråd om tobaksindustrien. Ministrene skal blandt andet svare på, om det er lovlig placering af cigaretter, når British American Tobacco laver kontrakter med diskoteker og restaurationslivet, der indebærer, at cigaretter får en plads i en oplyst montre i baren. Desuden skal de svare på, om regeringen vil gøre noget for at forhindre dette og lignende tiltag rettet mod unge i nattelivet.13:15



Åbent samråd om nye regler for udviklingsbistand

Der er kommet nye retningslinjer fra OECD om hvor meget af et lands udgifter, der kan medregnes som udviklingsbistand, også kaldet DAC-regler. Derfor har udenrigsudvalget kaldt udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) i samråd. Der bedes svar på, hvordan ministeren tolker de nye regler, om udgifter til flygtninge kan gå ind under udviklingsbistand, og om det betyder større udviklingsbistand fra Danmark.



14:00: Åbent samråd om Landdistriktspuljen og LAG-ordningen

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i samråd om Landdistriktspuljen og LAG-ordningen. Ministeren skal blandt andet svare på, om han er enig i kritikken fra Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer om, at midlerne i Landdistriktspuljen og LAG-ordningen ikke er tilstrækkelige til at understøtte udviklingen i landdistrikterne.



Udland

08:15: EU-chefer jager løsninger på immigration og brexit

Stats- og regeringscheferne fra EU-landene er i disse dage samlet til uofficielt topmøde i Salzburg. På dagsordenen er som på tidligere topmøder i den seneste tid Unionens to altoverskyggende problemer: Den illegale immigration og betingelserne for Storbritanniens forhold til EU efter brexit.