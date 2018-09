Læs torsdagens business-kalender

Torsdag afsiger højesteret dom i en prøvesag mod fire Uber-chauffører, der i både by- og landsret blev dømt for ulovlig taxakørsel.

Business

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Priser og prisindeks for jordbrug, 2. kvt. 2018

- Firmaernes køb og salg, juni og juli 201

Udland:

- 01.50: Japan: Producentpriser, y/y, aug

- 01.50: Japan: Maskinordrer, y/y, jul

- 08.00: Tyskland: Forbrugerpriser (endelig), y/y, aug

- 13.00: Storbritannien: Rentemeddelelse, sep

- 13.45: Eurozonen: ECB afholder et pengepolitisk møde i Frankfurt.

- 14.30: Eurozonen: ECB afholder en pressekonference efter mødet i Frankfurt.

- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 36

- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 35

- 14.30: USA: Forbrugerppriser, y/y, aug

- 14.30: USA: Kerneforbrugerpriser, y/y, aug

- 15.30: Eurozonen: ECB offentliggør makroøkonomisk plan





13:45: Rentemøde i Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Centralbank, European Central Bank, holder rentemøde i Frankfurt.

Kriminal

12:00: Højestret afsiger dom Uber-sag

Højesteret ventes klokken 12.00 at afsige dom i en prøvesag mod fire Uber-chauffører, der i både by- og landsret blev dømt for ulovlig taxakørsel. En af chaufførerne blev i landsretten dømt til at betale næsten en halv million kroner.

12:00: TDC kræver 362 millioner af Skatteministeriet

Højesteret afsiger dom i en sag, hvor TDC kræver 362 millioner kroner af Skatteministeriet. Selskabet kræver tilbagebetaling af pengene, fordi de blev opkrævet ulovligt som ambi-afgift. Østre Landsret fastslog i 2017 dog, at kravet var forældet. Det er denne afgørelse, som TDC har indbragt for Højesteret.

Indland