Læs torsdagens business-kalender

Erhverv

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

2. kvartal: Brøndby IF, NeuroSearch, Nordicom, Østasiatiske Kompagni, Scandinavian Tobacco (kl. 08.00), Silkeborg IF Invest

Peers: A.P. Møller - Mærsk (Cosco Shipping, Q2), Pandora (kl. 13.00, Signet Jewelers, Q2 2018/2019), Vestas Wind Systems (Sinovel, Q2)

Scandinavian Tobacco Group med halvårsregnskab

Scandinavian Tobacco Group A/S kommer i dag med halvårsregnskab.

08:30 Brøndby IF med regnskab

Fodboldklubben Brøndby IF kommer med regnskab for andet kvartal 2018.

10:30 København Arla kommer med halvårsregnskab

13:00 Aarhus Åbning af Center for Industriel 3D-print

På Teknologisk Institut åbner i dag Center for Industriel 3D-print. Centeret skal demonstrere og udvikle det industrielle potentiale i 3D-print i produktionen i Danmark, og det samler et uddannelsescenter for virksomheder og fire metalprintere.

Åbningen byder blandt andet på oplæg om 3D-print og mulighederne for danske virksomheder, inden det røde bånd klippes af Søren Stjernqvist, adm. direktør for Teknologisk Institut, og Tore Duvold, vicedirektør for Innovationsfonden. Herefter er der rundvisning.



13:30 New York Signet Jewelers med halvårsregnskab

Amerikanske Signet Jewelers, der forhandler Pandora smykker i USA – kommer med halvårsregnskab. Det kan sige noget om salget af de danske smykker i USA.

Net 14:00

Indland

09:00 København World Food Summit

I dag indtager nationale og internationale personligheder Bella Centeret til World Food Summit. Et topmøde mellem eksperter, organisationer og ledere, som samles for at udvikle bedre mad til flere mennesker, og for at løse nogle af de store fødevare-kriser verden står overfor. Prinsesse Marie og Jacob Ellemann-Jensen (V) vil blandt andre deltage. Der vil være taler med en række personer, workshops og sessioner efterfulgt at fælles middag kaldet 'Taste the World'. Topmødet slutter i morgen.

Prinsesse Marie står for den officielle åbning klokken 09.00 på Christiansborg Slot.



10:00 København Bite Copenhagen åbner i Bella

Fødevareudstillingen Bite Copenhagen åbner i dag i Bella Centeret. Udstillingen præsenterer de seneste tendenser inden for mad, teknologi og innovation i et samarbejde med de førende danske brancheorganisationer, Copenhagen Cooking & Food Festival og Miljø- og Fødevareministeriet.

Politik

11:00 København Regeringen præsenterer forslag til finanslov

Finansminister Kristian Jensen (V) præsenterer i dag regeringens forslag til finanslov for 2019. Præsentationen finder sted i Rentekammeret i Finansministeriet klokken 11.00. Der er adgang med pressekort fra klokken 10.00.

13:30 København Åbent samråd om Baltic Pipe-projektet

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) er blevet kaldt i samråd om, hvordan Baltic Pipe vil bidrage til stabiliteten og forsyningssikkerheden i det danske energisystem. Efter Ingeniøren udgav en artikel 'Milliarddyr gasledning graver hele Danmark op for polakkernes skyld' tidligere i år, er der blevet rejst en række spørgsmål om Baltic Pipe. Blandt andet om Baltic Pipe vil have omstillingen til vedvarende energi i tankerne. Samrådsspørgsmålet stillet efter ønske fra Christian Poll (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT).