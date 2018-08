Læs torsdagens business-kalender

Den britiske brexitminister, Dominic Raab, vil torsdag holde en tale, hvor han løfter sløret for, hvordan den britiske regering vil sikre stabilitet i Storbritannien i tilfælde af et "no deal"-scenarium.

Erhverv



2. kvartal: Alm. Brand (kl. 08.30), cBrain, Columbus IT Partner, FirstFarms, Fynske bank, Gyldendal B, Jeudan, Lån & Spar Bank, Nordfyns Bank, SimCorp (kl. 08.00, telekonference kl. 14)

3. kvartal: Ambu, Gabriel Holding, InterMail

Peers: H+H International (CRH, H1)

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Bang & Olufsen (kl. 16.30, Struer)



Gyldendal med halvårsregnskab

Jeudan med halvårsregnskab

Lån & Spar Bank med halvårsregnskab

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Forbrugerforventninger, august 2018

Udland:

-02.30: Japan: Nikkei PMI industri, sep

-09.30: Tyskland: PMI samlet (foreløbig), aug

-09.30: Tyskland: PMI industri (foreløbig), aug

-09.30: Tyskland: PMI service (foreløbig), aug

-10.00: Eurozonen: PMI samlet (foreløbig), aug

-10.00: Eurozonen: PMI industri (foreløbig), aug

-10.00: Eurozonen: PMI service (foreløbig), aug

-14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 33

-14.30: USA: Fortsat ledige, uge 32

-15.00: USA: Boligpriser, jun

-15.45: USA: PMI samlet (foreløbig), aug

-15.45: USA: PMI service (foreløbig), aug

-15.45: USA: PMI industri (foreløbig), aug

-16.00: USA: Salg af nye boliger, jul

-16.00: Eurozonen: Forbrugertillid (foreløbig), aug



08:00 Ambu med halvårsregnskab

08:00 Forbrugertilliden i august

Danmarks Statistik kommer med forbrugertilliden i august.



08:30 Alm. Brand med halvårsregnskab

Alm. Brand A/S kommer i dag med halvårsregnskab.



10:30 Skodsborg Miljøøkonomiske Konference

Miljøøkonomiske Konference 2018 holdes på Kurhotel Skodsborg den 23. og 24. august. Konferencen vil, ligesom tidligere år, byde på oplæg af internationale talere. Den 24. august vil der blandt andet være paneldebat med Henrik Studsgaard, departementschef Miljø- og Fødevareministeriet, Bo Jellesmark, professor og afdelingschef på Københavns Universitet, og Lars Gårn Hansen, professor ved Københavns Universitet og medlem af formandskabet for De Økonomiske Råd.



15:00 København 10 år siden kollaps i Roskilde Bank

Ritzau dækker: Den 24. august 2008 meddelte Nationalbanken officielt, at den overtog Roskilde Bank, da banken var insolvent, og der ikke kunne findes en køber.

Politik



09:00 København Minister besøger Fødevarebanken

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) besøger Fødevarebanken. Besøget finder sted klokken 09.00-10.00. Ministeren vil få en introduktion til Fødevarebanken og dens arbejde.

10:15 København Åbent samråd om en fælles bund under selskabsskatten i EU

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er i dag kaldt i samråd om regeringens holdning til en fælles bund under selskabsskatten i EU. Ministeren skal blandt andet forklare, hvorfor regeringen ikke støtter sådan et tiltag, da han selv tidligere har luftet ideen.

Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Udland