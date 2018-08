Læs torsdagens business-kalender

Erhverv

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

2. kvartal: G4S, Pandora (kl. 07.30), Solar B, Ørsted (kl. 08.00, telekonference kl. 10)

Peers: Carlsberg (Anadolu Efes, Q2), FLSmidth (kl. 07.00, Thyssenkrupp, Q3)

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Flügger (kl. 11.00, Rødovre)

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

Betalingsbalancen over for udlandet, Juni 2018

Udenrigshandel med tjenester, 2. kvt. 2018

Udenrigshandel med varer (md), Juni 2018

Udland:

1.50: Japan: Referat fra centralbankmøde

3.30: Kina: Forbrugerpriser, jul

3.30: Kina: Producentpriser, jul

14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 31

14.30: USA: Fortsat ledige, uge 30

14.30: USA: Producentpriser, m/m, jul

16.00: USA: Engroslagre, m/m, jun

Øvrigt:

11.00: SAS: Trafikstatistik juli

Politik

12:30 København Minister til konference om arbejdsmarked for alle

Prosa, som er fagforening for it-professionelle, holder i dag konferencen 'LGBT+ på it-arbejdsmarkedet'. I næste uge er det Pride Week i København, og konferencen fokuserer på, hvordan man skaber et inkluderende arbejdsmarked for alle. Konferencen begynder klokken 12.30, hvor ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) taler under overskriften 'Hvordan skaber vi et inkluderende arbejdsmarked'.

Konferencen byder på en stribe oplæg om blandt andet virksomhedskultur, ligestilling på arbejdsmarkedet og præsentation af rapporten 'Ud af skabet, ind i kampen'.