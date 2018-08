Læs torsdagens Business-kalender

Erhverv

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

2. kvartal: Greentech Energy Systems

Peers: A.P. Møller - Mærsk (Noble, Q2 efter børsluk), Coloplast (Convatec, H1), D/S Torm (Teekay, Q2 før børsåbning), G4S (Serco, H1), H. Lundbeck (kl. 13.00, Teva, Q3), Tryg (RSA Insurance, H1)

Økonomi/statistik

Udland:

- 11.00: Eurozonen: Producentpriser, jun

- 13.00: Storbritannien: Rentemeddelelse

- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 30

- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 29

- 16.00: USA: Fabriksordrer, jun

- 16.00: USA: Ordreindgang af varige goder, junØvrigt:

- 16.00: Danmark: Nationalbankens valutareserve

06:00 Nye tal for udbuddet på boligmarkedet

Boligsiden.dk offentliggør i dag nye tal over udbuddet på boligmarkedet per 1. august. Tallene viser udviklingen i udbuddet fordelt på landets regioner og de tre boligtyper villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger.

13:00 Petah Tiqwa Regnskab fra dansk-ledet kopimedicin-producent

Det israelske medicinalselskab Teva, der producerer kopimedicin og har danskeren Kåre Schultz som administrerende direktør, kommer med regnskab for de første ni måneder af regnskabsåret 2017/18. Kåre Schultz blev hentet til Teva i 2017, efter at selskabet i en årrække havde haft massive tab. Han iværksatte en omfattende spareplan og omstrukturering af selskabet, hvilket bl.a. indebar nedlæggelse af mange tusinde job. Det medførte højlydte protester, også fra politisk hold, og den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, forsøgte uden held at få Schultz til at gå mere lempeligt frem.

13:00 Pizza Hut-ejere kommer med regnskab

Yum! Brands, der står bag en række kendte fastfood brands så som Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut og Taco Bell, kommer med halvårsregnskab.



14:00 Kellogg med regnskab for første halvår af 2018

Morgenmadsproducenten Kellogg kommer med regnskab for de første seks måneder af 2018.