Læs torsdagens Business-kalender

Danmarks Statistik kommer i morgen med nye tal for konkurser og tvangsauktioner. Tallene er for juni 2018 og offentliggøres klokken 08.00.

Erhverv



Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Beskæftigelse for lønmodtagere (tema), bopælskomme 1. kvt. 2018

- Konkurser, juni 2018

- Tvangsauktioner, juni 2018



Udland:

- 08.00: Tyskland: Fabriksordrer, m/m, maj

- 14.15: USA: ADP-jobrapport, jun

- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 26

- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 25

- 15.45: USA: PMI service (endelig), jun

- 15.45: USA: PMI samlet (endelig), jun

- 16.00: USA: ISM service, jun

- 17.00: USA: Olielagre, uge 26

- 20.00: USA: Mødereferat fra Federal Reserve, jun



Indland



05:00 København Analyse: Lønforskel mellem kvinder og mænd i samme job er enorm

En undersøgelse baseret på tal fra blandt andet Danmarks Statistik viser, at lønforskellen mellem mandlige og kvindelige jurister over et helt arbejdsliv er over ni millioner kroner. Tal tager ikke højde for eksempelvis barsel og timetal.

Kriminalia



09:30 Viborg Advokat anker betinget dom og rettighedsfrakendelse

Vestre Landsret afslutter muligvis ankesag, hvor den sønderjyske advokat Hans Boserup i byretten blev idømt 60 dages betinget fængsel og fik frakendt retten til at være advokat i yderligere et år - i en tidligere sag er Boserup frakendt retten i to år. Boserup blev i den aktuelle sag blandt andet dømt for at lække fortrolige oplysninger.

Udland

07:00 Pyongyang Pompeo rejser til Nordkorea for at drøfte atomafrustning med Kim

USAs udenrigsminister, Mike Pompeo, rejser til Nordkorea. Her skal han drøfte atomafrustning på Den Koreanske Halvø med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un. Besøget i Pyongyang bliver Pompeos tredje besøg i Nordkorea og det første siden et topmøde mellem Kim Jong-un og USA's præsident, Donald Trump, den 12. juni i Singapore.



14:00 Berlin May besøger Merkel for at drøfte brexit-krise

Midt i sin hjemlige regeringskrise om immigrationspolitikken, får den tyske kansler, Angela Merkel, i dag besøg i Berlin af den britiske premierminister, Theresa May. Besøget kommer samtidig med, at man i EU-kredse i stigende grad er begyndt at forberede sig på, at forhandlingerne om de fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien vil bryde sammen. En af de helt store knaster er spørgsmålet om, hvor åben grænsen mellem EU-landet Irland og den britiske provins Nordirland skal være.

Personalia

Tidl. generalsekretær i Dansk Røde Kors Jørgen Poulsen, 75 år.

Tidl. schweizisk cykelrytter Alex Zülle, 50 år.