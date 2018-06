Læs torsdagens business-kalender

ERHVERV

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

3. kvartal: Chr. Hansen Holding

4. kvartal: Flügger

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Glunz & Jensen (kl. 15.00, Nyborg), Matas (kl. 16.00, København V)

Økonomi/statistik

Nye udgivelser, Danmarks Statistik, kl. 08.00:

- Voksne i uddannelse, 2016

- Kursister ved voksen- og efteruddannelse, professionshøjskoler, 2016/2017

- Konjunkturbarometer for erhvervene, juni 2018

Statistiske efterretninger:

- Finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service, 1. kvt. 2018

Udland:

- 1.50: Japan: Detailsalg (foreløbig), m/m, maj

- 8.00: Tyskland: Forbrugertillid, jul

- 11.00: Eurozonen: Økonomisk tillid, jun

- 11.00: Eurozonen: Forretningsklima, jun

- 11.00: Eurozonen: Industritillid, jun

- 11.00: Eurozonen: Servicetillid, jun

- 11.00: Eurozonen: Forbrugertillid (endelig), jun

- 14.00: Tyskland: Forbrugerpriser (foreløbig), y/y, jun

08:00 Hennes & Mauritz med halvårsregnskab

Hennes & Mauritz kommer med halvårsregnskab

12:00 Chr. Hansen med regnskab for 3. kvartal

Chr. Hansen A/S kommer i dag med regnskab for 3. kvartal.

Net 08:30

Flügger præsenterer årsregnskab

Flügger A/S kommer i dag med årsregnskab.

22:15 Nike kommer med årsregnskab

Sportstøjsgiganten Nike kommer i dag med deres årsregnskab

