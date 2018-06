Læs torsdagens business-kalender

Torsdag skydes årets Folkemøde på Bornholm igang. Her ses et arkivfoto fra Folkemødet 2017, hvor Mette Frederiksen taler på hovedscenen.

Business

Økonomi/statistik

Nye udgivelser, Danmarks Statistik, kl. 08.00:

- Fra uddannelse til arbejdsmarked, 2016

- Jordbrugets økonomi, 2017

- Hjemmehjælp, 2017

Udland:

- 4.00: Kina: Detailsalg, maj

- 4.00: Japan: Industriproduktion, maj

- 6.30: Japan: Industriproduktion, apr

- 8.00: Tyskland: Forbrugerpriser (foreløbig), maj

- 11.00: Eurozonen: Industriproduktion, apr

- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 23

- 14.30: USA: Detailsalg, maj

- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 22

- 14.30: USA: Importpriser, maj

- 16.00: USA: Forretningslagre, apr



Landbrugets økonomi i 2017

Hvordan så landbruget økonomi ud i 2017? Danmarks Statistik kommer med en oversigt over forholdene.



Riga:

Rentemøde i Den Europæiske Centralbank

Der er møde om renten og opkøbsprogrammet i Den Europæiske Centralbank, ECB. Der vil være fokus på pressemødet med centralbankchef Mario Draghi. Det bliver holdt lige efter offentliggørelsen af renten.

Kriminal

København:

Kommandørkaptajn vil frifindes for misbrug af kreditkort

Østre Landsret ventes at afslutte militær straffesag mod kommandørkaptajn. Han blev af Retten i Roskilde fundet skyldig i at have misbrugt Forsvarets kreditkort til besøg på en stripklub på Malta og idømt betinget fængsel i 60 dage. Han har anket og kræver frifindelse.

Politik

København:

Officiel åbning af Folkemødet 2018

Folkemødet 2018 bliver officielt åbnet fra hovedscenen.



12:00 - Allinge:

Folkemøde på Bornholm

Folkemødet på Bornholm åbnes i dag i Allinge. Den politiske festival varer frem til søndag og samler politikere, interesseorganisationer og mange andre. I dag er der officiel åbning af Folkemødet klokken 12.00, mens den første partiledertale finder sted klokken 12.30

- 12:30: Alternativets Uffe Elbæk taler ved Folkemødet.

- 13:00: Søren Pape byder velkommen til Folkemødet 2018

- 16:00: Pressemøde om Opdragelsespanelets anbefalinger

- 19:00: Morten Østergaard taler på hovedscenen ved Folkemødet