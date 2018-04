Læs tirsdagens Business-kalender

Erhverv



Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Bavarian Nordic (kl. 16.00, Snekkersten)

NTR Holding (kl. 15.00, København V)

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: NTR Holding

Peers: FLSmidth (KHD Humboldt Wedag. Q4)

Genmab (kl. 12.40, Johnson & Johnson, Q1)

Ekstraordinære generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Jyske Bank (kl. 10.00, Silkeborg)

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

Flytninger til og fra udlandet, 2017

Udland:

04.00: Kina: BNP-vækst, Q1

04.00: Kina: Detailsalg, mar

04.00: Kina: Industriproduktion, mar

06.30: Japan: Industriproduktion, feb

10.30: Storbritannien: Arbejdsløshed, mar

11.00: Tyskland: ZEW-tillidsindeks, apr

11.00: Tyskland: ZEW-forventningsindeks, apr

11.00: Eurozonen: ZEW-forventningsindeks, apr

14.30: USA: Påbegyndt boligbyggeri, mar

14.30: USA: Byggetilladelser, mar

15.15: USA: Industriproduktion, mar

15.15: USA: Kapacitetsudnyttelse, mar

Omfattende strejke varslet hos fransk flypersonale

Det franske luftfartselskab Air France har varslet strejke for deres flypersonale i dag og i morgen, samt 23. april og 24. april. Flyselskabet har endnu ikke meldt ud, hvor meget personale det handler om. I sidste strejke var det omkring 30 procent af personalet, som nedlagde arbejdet. Strejken sker på baggrund af uoverensstemmelser om løn.

Afgørende OK-forhandlinger i Forligsinstitutionen (København K)

Forhandlere på det statslige, kommunale, og regionale område ventes at mødes til forhandlinger i Forligsinstitutionen.

Overenskomstforhandlingerne fortsatte i weekenden, hvor kommunernes forhandlere var samlet søndag frem til mandag morgen, mens regionernes og statens forhandlere mødtes mandag.

Forligsmanden skal i dag varsle, om der kommer konflikt om fem dage eller ej. Hun kan også udskyde konflikten med yderligere 14 dage, hvis der er fremgang i forhandlingerne. Hvis forligsmanden varsler konflikt tirsdag, vil strejken begynde 22. april, mens lockout kan starte 28. april.

08:00 Briefing om konsekvenser af en eventuel handelskrig med USA (København K)

Tænketanken Europa sætter på en morgenbriefing fokus på konsekvenserne for EU og verdensøkonomien, hvis den aktuelle handelsstrid med USA udvikler sig til en decideret handelskrig. Oplægsholderne er Senior fellow Jonas Parello-Plesner, Hudson Institute, Washington, chefanalytiker, Allan von Mehren, Danske Bank, administrerende direktør, Anne Steffensen, Danske Rederier, og direktør, Susanne Hyldelund, Eksportrådet.

10:00 FOA-tillidsfolk kaldt til stormøde

Fagforbundet FOA har i dag kaldt sine tillidsrepræsentanter til stormøde i Odense for at drøfte situationen omkring de fastlåste overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

12:00 Bill Clinton taler ved konference i København (København S)

Den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton taler i dag ved en konference i København. Konferencen er arrangeret af Presidents Institute og har fokus på erhverv, lederskab og teknologi. Der ventes flere tusinde deltager til konferencen, som også byder på netværksarrangementer, underholdning og gastronomi.

Bill Clinton er en blandt flere talere, som blandt andet inkluderer professorer, erhvervsledere og en trendspotter.

Konferencen begynder klokken 12.00, og arrangementet slutter klokken 22.00. Det er endnu ikke klart, hvornår Clinton taler i løbet af dagen.

12:00 Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank (Silkeborg)

Der er ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank, der vil købe Nordjyske Bank. Generalforsamlingen begynder klokken 10.

13:30 Goldman Sachs med regnskab (New York)

Kapitalfonden Goldman Sachs kommer med regnskab for de første tre måneder af 2018.

Indland



10:00 Kronprinsessen til åbning af Slagelse Sygehus

I dag indvies det færdige akutsygehus i Slagelse, og Kronprinsesse Mary vil forestår den officielle åbning, og deltage i en rundvisning.

10:00 Rockwool Fonden holder pressemøde om DNA-registering (København K)

I dag inviterer Rockwool Fonden til pressemøde om DNA-registrering af kriminelle. Her vil Rockwool Fonden præsentere nye resultater, der fortæller om de kriminalpræventive tiltag virker efter hensigten. På pressemødet vil Formand for retsudvalget Per Skaarup (DF), retsordfører Rosa Lund (EL) og direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen, være til stede. Debatten vil være modereret af journalist Niels Krause-Kjær. Tilmelding nødvendig.

Kriminal



09:30 Totalkredit risikerer større bøde (København)

Østre Landsret indleder efter planen Forbrugerombudsmandens sag mod Totalkredit, som anklages for vildledende markedsføring. I Københavns Byret blev selskabet idømt en bøde på en million kroner, men Forbrugerombudsmanden ønsker en højere straf. Sagen fortsætter 18. og 19. april.

Udland



Japans premiermininster besøger Trump

Den japanske premierminister, Shinzo Abe, besøger i dag og i morgen den amerikanske præsident, Donald Trump. Mødet vil foregår i Trumps private Mar-a-Lago residens i Florida. Abes besøg til USA skal omhandle handel og investering mellem Japan og USA. Det ventes også, at de to ledere vil diskutere Nordkorea op til Trumps møde med Kim Jong Un senere på året.

Statsministeren til nordisk-indisk topmøde

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) deltage i dag i et nordisk-indisk topmøde i Stockholm, hvor han skal mødes med Indiens premierminister, Narendra Modi. Statsministrene fra Finland, Island, Norge og Sverige deltager også. På dagsordenen er blandt andet handel og vækst, global sikkerhed samt samarbejde om klima og verdensmålene.

Forholdet mellem Danmark og Indien har en årrække været nedkølet på grund af Niels Holck-sagen, men sidste år var flere danske ministre på officielt besøg i Indien.

10:00 Macron taler i EU-Parlamentet om Europas fremtid (Strasbourg)

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, holder tirsdag en tale i Europa-Parlamentet i Strasbourg om Europas fremtid.