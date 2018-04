Læs tirsdagens Business-kalender

Erhverv

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

A.P. Møller - Mærsk (kl. 10.30, København), Brøndby IF (kl. 17.30, Brøndby), Genmab, SAS



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Kvindekrisecentre, 2017

- Forbruger- og nettoprisindeks, marts 2018

- Nyregistrerede motorkøretøjer, marts 2018

Udland:

- 14.30: USA: Producentpriser, mar

- 16.00: USA: Engroslagre, feb



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

Peers: FLSmidth (KHD Humboldt Wedag, Q4)



06:00 Nye tal for boligpriser

Boligsiden.dk offentliggør i dag Boligsidens Markedsindeks for marts. Indekset viser udviklingen i gennemsnitlig salgspris, salgstid og prisnedslag i marts sammenlignet med for en måned og et år siden. Indekset samler tallene for de tre boligtyper villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger i hele landet og i de fem regioner. Det er også muligt at få tallene for en eller flere kommuner.



08:00 Nyregistrerede biler i marts

Danmarks Statistik kommer i dag med tal for nyregistrerede biler i marts 2018. Tallene offentliggøres klokken 08.00 på hjemmesiden dst.dk.



08:00 København Inflationen i marts

Ritzau dækker: Danmarks Statistik har opgjort, hvor meget priserne steg i marts.



08:00 København Nye biler på gaden i marts

Ritzau dækker: Danmarks Statistik kommer med tal på, hvor mange biler der blev nyregistreret i marts.



09:30 Luxembourg EU-dom i strid om Uber i Frankrig

Ritzau dækker: EU-Domstolen afsiger tirsdag dom i en strid om Ubers muligheder for at drive sin kørselstjeneste i Frankrig.



12:00 København Generalforamling i Mærsk

Ritzau dækker: A.P. Møller-Mærsk afholder årets generalforsamling.



Kriminal

09:30 Fængsling af 11 i sag om svindel for en halv milliard udløber

Varetægtsfængslingen af 11 mænd i den sag, som politiet har døbt »Operation Greed«, udløber denne dag. Samlet er der sket økonomisk kriminalitet for en halv milliard kroner, hævder politiet, som slog til med anholdelser i oktober 2017. Adskillige luksusbiler og flere ejendomme er blevet beslaglagt. Sigtelserne drejer sig om momssvig, skattesvig og om groft hæleri.

Politik

10.00 - 12.30 Alternativet, 2-015

11.00 - 13.00 Radikale Venstre, 2-009

11.00 - 13.00 Dansk Folkeparti, 2-083

11.00 - 13.00 Socialistisk Folkeparti, 2-077

11.00 - 13.00 Socialdemokratiet, S-090

11.30 - 13.00 Det Konservative Folkeparti, 2-016

11.30 - 13.00 Liberal Alliance, 2-092

11.30 - 13.00 Venstre, 2-090



10:15 København Forhandlinger om medieforlig

Ritzau dækker: I sidste uge kom regeringen med sit medieudspil. Tirsdag indledes forhandlingerne med et sættemøde.

Udland

Washington Zuckerberg afhøres i Senatet efter datalækage

Facebooks administrerende direktør og stifter, Mark Zuckerberg, skal afhøres ved en samlet høring for to komiteer i Senatet, efter at det er blevet afsløret, at data fra 87 millioner er blevet lækket til et britisk konsulentfirma. I morgen skal han også vidne i Repræsentanternes Hus.

Ritzau dækker: Facebooks administrerende direktør, Mark Zuckerberg, skal afhøres i to komiteer i Senatet, efter at det er blevet afsløret, at data fra 87 millioner er blevet lækket til et britisk konsulentfirma.

Personalia

Dansk tegner Anni Lippert, 90 år.

Dansk musiker Rock Nalle, 75 år.

Dansk fodboldspiller og -træner Flemming Christensen, 60 år.

Amerikansk skuespiller Haley Joel Osment, 30 år.