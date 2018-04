Læs tirsdagens business-kalender

Erhverv



Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

- Vestas Wind Systems (kl. 13.00, i Aarhus)

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Biografer og film, 2017

Udland:

- 9.45: Italien: PMI Industri, mar

- 9.50: Frankrig: PMI Industri (endelig), mar

- 9.55: Tyskland: PMI Industri (endelig), mar

- 10.00: Eurozonen: PMI Industri (endelig, mar

- 10.30: Storbritannien: PMI Industri, mar

Øvrigt:

- 16.00: Danmark: Nationalbankens valutareserve

Kriminal



København Advokater tiltalt for mandatsvig for over 200 millioner

- 09.30: Københavns Byret fortsætter straffesagen mod tre advokater fra det konkursramte firma Johan Schlüter, der er tiltalt for omfattende svindel mod rettighedshaverne til film, tv og computerspil. Sagen begyndte 6. februar og fortsætter 4., 11., 12., 13., 24., 25. og 26. april, samt 1., 2. og 3. maj. Der er også afsat ekstra dage, hvis sagen trækker ud.



København K Stor retssag om Amagerbankens kollaps

- 09.30: Østre Landsret skal behandle en retssag om Amagerbankens kollaps. Kurator har anlagt sag mod Finansiel Stabilitet med en påstand, som svarer til cirka 1,3 milliarder kroner. Desuden har cirka 500 investorer i foreningen Amagerinvestor sagsøgt Finansiel Stabilitet og Finanstilsynet. Retssagen varer i cirka 20 dage frem til begyndelsen af juni. Sagsnummer B-3287-13.

Politik



Åbent samråd om salget af vaccineproduktion

- 14.30: Sundheds- og Ældreudvalget har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i samråd om Rigsrevisionens beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion, og den kritik som har været heraf. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine Brix (EL) og Kirsten Normann Andersen (SF).



Åbent samråd om prioritering af sygehusmedicin

- 16.00: Sundhed- og Ældreudvalget har kaldt Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i samråd om Medicinrådet og prioritering af sygehusmedicin. Her bedes ministeren redegøre for prioriteringen af medicin ved eksempler på muskelsvindsramte børn. I forhold de sager bedes ministeren tage stilling til, om Folketingets vedtagne syv principper inden for sygehusmedicin er overholdt, specielt det princip, som omhandler, at den enkelte patient får en individuel vurdering. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jeppe Jakobsen (DF).

Udland



Baltiske ledere til møde med Trump

- Lederne fra Estland, Letland og Litauen møder den amerikanske præsident Donald Trump. Målet med mødet er at udvikle forholdet mellem USA og de baltiske lande. Mødet finder sted i Det Hvide Hus i USA's hovedstad, Washington.