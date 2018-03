Læs tirsdagens business-kalender

Erhverv



Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Østasiatiske Kompagni (kl. 16.00, København SV)

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: FirstFarms, Victoria Properties

Peers: Vestas Wind Systems (Nordex, Q4)

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Konjunkturbarometer for erhvervene, marts 2018

Udland:

- 10.00: Eurozonen: M3-pengemængde, feb

- 11.00: Eurozonen: Økonomisk tillid, mar

- 11.00: Eurozonen: Forretningsklima, mar

- 11.00: Eurozonen: Industritillid, mar

- 11.00: Eurozonen: Servicetillid, mar

- 11.00: Eurozonen: Forbrugertillid (endelig), mar

- 16.00: USA: Forbrugertillid, mar

- Tyskland: Detailsalg, m/m, feb

København K - Forhandlinger i Forligsinstitutionen

Strejken for offentligt ansatte er varslet til 4. april, mens arbejdsgivernes lockout kan begynde 10. april. Derfor er der møder i Forligsinstitutionen frem til påske. Mandag var det topforhandlerne på det kommunale område, der mødtes. I dag er det regionernes topforhandlere, mens statens topforhandlere mødes onsdag i Forligsinstitutionen.

Det er også muligt, at weekend og helligdage tages i brug i forhandlingerne, men dette er der ikke meldt ud om endnu.



15:00 København - Udskældt energispareordning står til at skulle ændres

Ritzau dækker: Regeringen er på trapperne med et energiudspil. Meget tyder på, at energispareordningen står over for store forandringer.

18:00 Paris Kinesisk iPhone-konkurrent præsenteres i Paris

Ritzau dækker: Kinesiske Huawei, hvis smartphones er blandt verdens bedst sælgende, præsenterer en ny model på et pressemøde i Paris. På forhånd går rygterne på, at der vil tale om et usædvanligt stort kamera for en smartphone.