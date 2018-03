Læs tirsdagens business-kalender

Erhverv

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Grønlandsbanken (kl. 16.00, Nuuk), H. Lundbeck (kl. 10.00), Jyske Bank (kl. 15.00, Silkeborg), Strategic Investments (kl. 13.30, Aabenraa), Vestjysk Bank (kl. 15.00, Lemvig)

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: Scandinavian Brake Systems

Peers: DSV (kl. 21.15, Fedex, Q3)

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Forbrugerforventninger, marts 2018

- Godstransport med danske lastbiler, 4. kvt. 2017

Statistiske efterretninger:

- Arbejdstidsregnskabet (kvt.), 4. kvt. 2017

Udland:

- 8.00: Tyskland: Producentpriser, y/y, feb

- 10.30: Storbritannien: Forbrugerpriser, y/y, feb

- 11.00: Tyskland: ZEW-tillidsindeks, mar

- 11.00: Tyskland: ZEW-forventningsindeks, mar

- 11.00: Eurozonen: ZEW-forventningsindeks, mar

- 16.00: Eurozonen: Forbrugertillid (foreløbig), mar

08:00 København Forbrugertillid i marts

Danmarks Statistik har set på, hvordan danskerne ser både egen og landets økonomiske situation.

16:00 Silkeborg Jyske Bank holder generalforsamling

Indland

09:00 Nordens bedste kok

På fødevaremessen Foodexpo i Herning konkurreres der i dag om at blive Nordens bedste kok. Konkurrencen finder sted klokken 09.00-15.00, mens præmieoverrækkelsen finder sted klokken 17.15. Fra Danmark deltager Tommy Jespersen, som er en del af Det Danske Kokkelandshold, mens Kenneth Frederiksen, også fra kokkelandsholdet, deltager i Nordic Young Chef.

09:30 EU's landbrugskommissær gæster Tønder

EU's landbrugskommissær, Phil Hogan, er i Tønder for at drøfte fremtidens landbrugspolitik i Europa. Hogan taler på en konference om udfordringerne for EU og dets landmænd - Brexit, finansiering og landbrugsreformen. Udover Phil Hogan taler blandt andre også Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer og Robert Habeck, minister for energi, landbrug, miljø, natur og digitalisering, Slesvig-Holsten, samt Erling Bonnesen (V).



14:00 København K International Happiness Day

FNs internationale Happiness Day fejres i Danmark blandt andet ved et arrangement på Højbro Plads. Her vil der være musik og modeshow samt taler af blandt andre Bertel Haarder.

Kriminal

09:15 København Forretningsmand anklages for at gemme 114 millioner af vejen

Retten i Lyngby fortsætter med en straffesag, hvor Bagmandspolitiet anklager en forretningsmand for at have begået skyldnersvig for 114 millioner kroner. Formuen blev gemt af vejen i en trust på Isle of Man, og dermed blev fordringshaverne påført et tab eller risiko for det, hævdes det.

Udland

Washington Rentemøde i Den Amerikanske Centralbank

Den Amerikanske Centralbank, Federal Reserve, holder i dag og i morgen rentemøde.

14:30 Washington D.C. USA's handelsminister til kongreshøring

Ritzau dækker: Wilbur Ross, USA's handelsminister, er i høring i Kongressen forud for USA's indføring af told på stål og aluminium.