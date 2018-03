Læs tirsdagens business-kalender

Danske Ecco, der sælger sko over hele verden, præsenterer sit regnskab for 2017. Det er det første regnskabfor Eccos nye topchef, Steen Borgholm.

Erhverv



Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Fynske bank, GN Store Nord, Novozymes (kl. 16.00, Ballerup Idrætsby 4, 2750 Ballerup)



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: Roblon

Peers: Genmab (kl. 07.00, Morphosys, Q4)



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Beskæftigelse for lønmodtagere (kvt.-revideret), 4. kvt. 2017

- Danske datterselskaber i udlandet, 2016

- Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.), 4. kvt. 2017

- Årsrapport, 2017 (bog)

Udland:

- 0.50: Japan: Producentpriser, y/y, feb

- 13.30: USA: Forbrugerpriser, y/y, feb

- 13.30: USA: Kerneforbrugerpriser, y/y, feb

08:00 København Beskæftigelse for lønmodtagere i 2017

Ritzau dækker: Danmarks Statistik kommer med tal på beskæftigelsen for lønmodtager i 2017.

Net 08:30

08:00 København Danske datterselskaber i udlandet

Ritzau dækker: Danmarks Statistik kommer med en opgørelse over danske datterselskaber i udlandet i

2016.

Net 08:30

12:00 Bjerringbro Grundfos koncernen præsenterer sit årsresultat

Grundfos koncernen fremlægger sit årsresutat for 2017 i Bjerringbro klokken 12.00. Præsentationen indledes

med frokost og efterfølges af mulighed for uddybende spørgsmål til CEO Mads Nipper og CFO Mikael

Ritzau dækker: Pumpekoncernen Grundfos i Bjerringbro kommer med regnskab for 2017.

Net 12:30

21:00 Bredebro Den danske skogigant Ecco kommer med regnskab

Danske Ecco, der sælger sko over hele verden, præsenterer sit regnskab for 2017. Det er det første regnskab

for Eccos nye topchef, Steen Borgholm.

Net 21:00



Udland



10:00 Bruxelles EU's økonomi- og finansministre mødes

I dag mødes EU's økonomi- og finansministre. Rådsmødet finder sted i Bruxelles.

Ritzau dækker: EU’s økonomi- og finansministre holder tirsdag møde i Bruxelles med EU’s bankunion på

dagsordenen.

10:30 Wolfsburg VW-regnskab

Ritzau dækker: Den tyske bilgigant VW fremlægger sit årsregnskab for 2017.

Net 11:00

Kriminal



Vinokourov for retten i korruptionssag

Den tidligere olympiske mester i cykling Alexander Vinokourov skal forsvare sig i en korruptionssag, der

daterer tilbage til hans aktive karriere. Han er anklaget for at have betalt en rival for at lade ham vinde et stort

cykelløb.