Læs tirsdagens business-kalender

ERHVERV

08:00 Jyske Bank i 2017

Jyske Bank kommer i dag med regnskab for 2017.

Sted: Silkeborg

Region: Midtjylland

11:30 DLG løfter sløret for årsregnskabet 2017

DLG holder pressemøde i anledning af offentliggørelsen af koncernens 2017 regnskab. DLG er Danmarks 13. største virksomhed og Europas største grovvareselskab med en omsætning på over 49 milliarder kroner, aktiviteter i 18 lande og 6.300 medarbejdere.

Sted: København V, DLG Axelborg, 1. sal, Vesterbrogade 4A

Region: Hovedstaden

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: Topsil Semiconductor, Jyske Bank (kl. 08.00), Nordfyns Bank, SimCorp, Sydbank (kl. 08.30)

Sydbank præsenterer årsregnskab

Sydbank A/S kommer i dag med årsregnskab.

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Forbrugerforventninger, februar 2018

Udland:

- 8.00: Tyskland: Producentpriser, y/y, jan

- 9.30: Sverige: Forbrugerpriser, y/y, jan

- 11.00: Tyskland: ZEW-tillidsindeks, feb

- 11.00: Tyskland: ZEW-forventningsindeks, feb

- 11.00: Eurozonen: ZEW-forventningsindeks, feb

- 16.00: Eurozonen: Forbrugertillid (foreløbig), feb

POLITIK

14:00 Åbent samråd om fornyelse af overenskomster

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) er i dag kaldt i samråd om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for visse ansatte på det offentlige område, herunder navnlig lærere i folkeskolen. Ministrene skal blandt andet redegøre for dele af processen op til den seneste overenskomst for lærerne. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Finn Sørensen (EL) og Jakob Sølvhøj (EL).

KRIMINAL

09:00 It-chefs hackerangreb kostede mindst 400.000 kroner

Højesteret skal fastsætte straffen i en sag om hacking og bedrageri. En jysk virksomheds tidligere it-chef angreb tre gange it-systemerne. Virksomheden blev lagt ned, medarbejdere måtte sendes hjem, og der kom udgifter på mindst 400.000 kroner. Vestre Landsret takserede forbrydelsen til halvandet års fængsel. Oveni havde han begået bedrageri, så han i alt blev idømt tre år og seks måneder. Forsvareren mener ikke, at det var hacking under særligt skærpende omstændigheder, og ønsker en mildere straf. Dommen afsiges ikke denne dag.

09:30 Advokat afhøres om millionsvindel

Københavns Byret fortsætter med Bagmandspolitiets sag mod advokat Johan Schlüter og to andre i sagen om svindel for over 100 millioner kroner. Denne dag fortsætter afhøringen af den medtiltalte advokat Susanne Fryland, som blev hædret for sit store engagement i erhvervslivet i Slagelse.

Sted: København K, Københavns Byret

Region: Hovedstaden

10:00 Dom efter Fonas kollaps

Østre Landsret afsiger i dag dom i en retssag mellem på den ene side køberen af Fona, Elkjøb Nordic AS, og på den anden Nordea og Skat.

UDLAND

10:00 EU's økonomi- og finansministre mødes

EU's økonomi- og finansministre holder i dag møde i Bruxelles.

INDLAND

11:00 Prins Henrik bisættes

Prins Henrik bisættes i dag klokken 11.00 i Christiansborg Slotskirke ved en mindre ceremoni for den nærmeste familie og ganske få andre. Prins Henrik døde efter sygdom om natten den 13. februar. Efterfølgende skal prinsen kremeres, og halvdelen af hans aske skal spredes i de danske farvande, mens den anden halvdel skal sættes ned i en urne i den private have i Fredensborg Slotshave. Offentligheden havde lørdag mulighed for at tage afsked med prins Henrik i Christiansborg Slotskirke.

15:00 Offentligheden tager afsked med prins Henrik

Prins Henrik bisættes på tirsdag i Christiansborg Slotskirke ved en mindre ceremoni. Offentligheden har inden da mulighed for at tage afsked med prins Henrik i slotskirken. Der er åbent for alle søndag og mandag, henholdsvis 12.00-19.00 og 15.00-19.00. Prinsen ligger castrum doloris, hvilket betyder, at kisten er lukket.

Prins Henrik døde efter sygdom om natten den 13. februar. Efter bisættelsen skal prinsen kremeres, og halvdelen af hans aske skal spredes i de danske farvande, mens den anden halvdel skal sættes ned i en urne i den private have i Fredensborg Slotshave.