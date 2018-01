Læs tirsdagens business-kalender

ERHVERV

07:30 Tryg præsenterer årsregnskab

Tryg A/S kommer i dag med årsregnskab

16:30 Finansforbundets nytårskur

Finansforbundet holder deres årlige nytårskur. Her taler blandt andre Kent Petersen, formand for Finansforbundet og Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker, Future Navigator om kunstig intelligens, robotter og digitalisering.

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: Tryg (kl. 07.30, Telefonkonference kl. 10.00)

Peers: Genmab (kl. 12.40, Johnson & Johnson, Q4), TDC (kl. 08.15, Investor, Q4)

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Detailomsætningsindeks, december 2017

- Forbrugerforventninger, januar 2018

Udland:

- 11.00: Tyskland: ZEW-tillidsindeks, jan

- 11.00: Tyskland: ZEW-forventningsindeks, jan

- 11.00: Eurozonen: ZEW-forventningsindeks, jan

- Japan: Pengepolitisk meddelelse fra BOJ, jan

POLITIK

10:15 Åbent samråd om regeringens erhvervspakke

Skatteudvalget har skatteminister Karsten Lauritzen (V) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i åbent samråd om regeringens erhvervspakke. Udvalget har bedt ministrene om at redegøre for deres holdninger til, at det nye investorfradrag, som bliver indført som en del af erhvervspakken, ifølge skatteeksperter vil blive udnyttet til skattespekulation. Endvidere ønskes en drøftelse af, om de værnsregler, som planlægges indført, kan sikre, at der ikke opstår skattehuller, der kan udnyttes til utilsigtede muligheder for skattetænkning.

13:00 Møde i salen

I dag er der møde i Folketingssalen, hvor en stribe lovforslag bliver behandlet på dagens møde. På dagsordenen er blandt andet en ændring af straffeloven, så forældelsesfrister ophæves ved sager om seksuelt misbrug af børn og erstatningskrav mod forvaltningsmyndigheder. Desuden behandles også et forslag om dækningsomfang ved stormflod. Der er også en forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) om fremtidige klimapolitiske initiativer.

14:00 Åbent samråd om administration og bureaukrati på ældreområdet

Ældreminister Thyra Frank (LA) skal i dag i samråd om administration og bureaukrati på ældreområdet. Ministeren skal Ministeren oplyse, om ministeren mener, at det er rimeligt, at kommunerne skal bruge op mod 200 timer på administration i forbindelse med ansøgning til køkkenpuljen. Der henvises blandt andet til TV2 Nyhedernes udsendelse søndag den 17. december 2017. Thyra Frank skal også fortælle, hvordan ministeren vil sikre, at store dele af de midler til løft af ældreplejen som afsættes fra Christiansborg, ikke bliver ædt op af bureaukrati. Ministeren bedes i forlængelse heraf oplyse, om ministeren vil arbejde for mindre puljestyring på ældreområdet. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Astrid Krag (S).

Carles Puigdemont gæster Folketinget

Den catalanske separatistleder Carles Puigdemont gæster Folketinget i dag, hvor han skal møde en række folketingsmedlemmer i et lukket møde.

Puigdemont forlader for første gang sit eksil i Belgien for at besøge Danmark. Formålet med besøget er at deltage i en debat på Københavns Universitet, som fandt sted i går.

Folketingsmedlemmer mødes med catalanske separatistleder

UDLAND

10:00 EU's økonomi- og finansministre mødes

I dag er der rådsmøde om økonomi og finans i EU. Rådsmødet finder sted i Bruxelles.

11:00 World Economic Forum i Davos

Det årlige World Economic Forum, Verdens Økonomisk Forum, som holdes i Davos-Klosters i Schweiz, begynder i dag og varer frem til 26. januar. Forummet samler økonomer, eksperter og politikere.

Canada, Mexico og USA forhandler om handelsaftale

Canada er i dag vært, når den sjette runde af forhandlingerne omkring handelsaftalen Nafta begynder. Nafta er en aftale mellem Mexico, USA og Canada, og USA's præsident, Donald Trump, har gennem lang tid kritiseret aftalen. Denne forhandlingsrunde fortsætter frem til søndag. Seneste runde med forhandlinger var i november i Mexico, mens yderligere forhandlinger ventes i 2018.

Nordisk Råd tager hul på digitaliseringen

Nordisk Råd indleder i dag to dages samling i Stockholm. Den første dagen er det først og fremst partigrupperne, som holder møder. Dag to holder de fire udvalg og præsidiet sine møder, ligesom der her er den fælles diskusion om digitalisering, hvor hele Nordisk Råd deltager. Fællesmødet er åbent for prexssen, og det streames på nettet.