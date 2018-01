Læs tirsdagens business-kalender

ERHVERV

Økonomi/statistik

- 10.30: Pandora: Kapitalmarkedsdag i København. Salgstal for Q4 udsendes inden da.

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Firmaernes køb og salg, november 2017

- Kommunale og regionale budgetter, 2018

- Navne - hele befolkningen, 1. januar 2018

Statistiske efterretninger:

- Kommunale budgetter for regnskabsåret, 2018

- Regionernes budgetter for regnskabsåret, 2018

Udland:

- 0.50: Japan: Producentpriser, dec

- 8.00: Tyskland: Forbrugerpriser (endelig), dec

- 10.30: Storbritannien: Forbrugerpriser, dec

- 14.30: USA: Empire Manufacturing, jan

POLITIK

14:00 Åbent samråd om økonomien på landets folkeskoler

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er i dag kaldt i samråd omkring det økonomiske pres på landets folkeskoler. Udvalget har bedt undervisningsministeren forholde sig til, om det er er vigtigt at prioritere store skattelettelser, når landets folkeskoler er under et hårdt økonomisk pres og står over for udfordringer med helt basale forhold som eksempelvis ordentlige toiletforhold på skolerne. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og Annette Lind (S). Samrådet bliver afholdt fem minutter efter endt afstemning i salen. Det bliver dog tidligst klokken 14.00.

Tilmeld dig samrådet her

14:00 Åbent samråd om bemanding på plejehjem

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har ældreminister Thyra Frank (LA) i åbent samråd. Ministeren skal redegøre for hvorvidt hun er tilfreds med normeringerne på landets plejehjem, herunder om hun mener, at det er rimeligt, at der er så store forskelle på normeringen fra plejehjem til plejehjem. Derudover har udvalget bedt ministeren redegøre for, hvordan regeringen vil sikre en forsvarlig pleje og undgå nedslidning af personalet på plejecentre i nattetimerne. Spørgsmålene er stillet af Astrid Krag (S) og Kirsten Normann Andersen (SF).

Samrådets dagsorden

KRIMINAL

09:30 Landsret ser på kæmpebøder til Uber-chauffører

Østre Landsret behandler afslutter i dag behandling af fire sager mod Uber-chauffører, der af Københavns Byret i august blev idømt bøder på 486.500 kroner, 110.000 kroner, 60.000 kroner og 40.000 kroner. Tiltalen drejer sig om fra 5427 til 399 ture med ulovlig taxikørsel. Beviserne er hentet fra Ubers europæiske hovedkvarter i Holland. De fire har anket. Sagen begyndte i går.

09:30 Ejendomsmæglere på anklagebænken

Københavns Byret har i dag i retssal 14 sidste retsmøde i Bagmandspolitiets straffesag mod Dansk Ejendomsmæglerforening og EDC-Gruppen A/S. Tiltalen handler om at have sat konkurrencen ud af spil, da man boykottede portalen Boliga.dk Denne dag har anklager og forsvarer afsluttende procedure. Der ventes ikke dom denne dag.

09:30 Universitet er tiltalt for ulovlig beskæftigelse af udlænding

Retten i Lyngby behandler i dag en bødesag, hvor Danmarks Tekniske Universitet er tiltalt for at have haft ansat en udlænding i otte måneder, selv om vedkommende ikke havde den fornødne

10:00 Vandværker beskylder staten for at tage milliarder

Østre Landsret ventes i dag at afsige dom i en retssag, som vandværker har anlagt mod Skatteministeriet. Sagen, som er anlagt af Hvidovre Vand og af Hjørring Vandselskab, får betydning for hele branchen, som hævder, at en slags skjult skatteskrue hiver i alt 36 milliarder op af vandforbrugernes lommer.

UDLAND

17:00 Pressemøde fra World Economic Forum

Arrangørerne af World Economic Forum, Verdens Økonomiske Forum, i Davos holder i dag pressekonference. Den årlige konference begynder den 23. januar.

Sidste fase af brexit-lovgivning i britisk underhus

Underhuset i det britiske parlament, House of Commons, behandler i dag og i morgen loven om udmeldelse fra EU, den såkaldte brexit-lovgivning. Loven er blevet behandlet af flere omgange i underhuset, og i dag og i morgen gennemføres den tredje gennemlæsning og afrapportering. Efterfølgende skal loven gennem en lignende proces i overhuset, House of Lords. Arbejdet med brexit skal være afsluttet i marts 2019. Sideløbende med lovgivningen i Storbritannien, har landet også forhandlet om en aftale med EU.

Læs mere om lovgivningen her

Konference om situationen i Nordkorea

Canada og USA er gået sammen om dagens internationale møde om situationen omkring Nordkorea. Målet er at samle verdens lande om at lægge pres på Nordkorea og få landet til at forhandle i et forsøg på at forhindre, at Nordkorea opnår deres ambition om at lave atomvåben. Canadas og USA's udenrigsministre, Chrystia Freeland og Rex Tillerson, mødtes i midten af december, blandt andet om Nordkorea.

INDLAND