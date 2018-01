Læs tirsdagens Business-kalender

Udvalget for Landdistrikter og Øer holder et lukket samråd med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) om udligningsordningen og anvendelse af mangelfuld statistik om udlændinges medbragte uddannelse.

ERHVERV

06:00: Nye tal for boligpriser

Boligsiden.dk offentliggør i dag Boligsidens Markedsindeks for december og hele 2017. Indekset viser udviklingen i gennemsnitlig salgspris, salgstid og prisnedslag i december sammenlignet med for en måned og et år siden. Indekset samler tallene for de tre boligtyper villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger i hele landet og i de fem regioner. Det er også muligt at få tallene for en eller flere kommuner.

Kontakt: Birgit Daetz, kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk

tlf: 21210284

email: bcd@boligsiden.dk

08:00 Nyregistrerede biler i december

Danmarks Statistik kommer i dag med nye tal for antallet af nyregistrerede biler. Det er tallene for december 2017.

08:00 Handels- og betalingsbalancen i november

Der kommer handelsbalance og betalingsbalance fra Danmarks Statistik Tallene dækker november sidste år.

Sted: København

Region: Hovedstaden

15:00 Digital Nytårskur 2018

Under titlen: Danmark som Digitalt HUB - udfordringer og muligheder, holder Dansk Industri Digital deres nytårskur. Til nytårskuren vil der være bud fra både danske startups og store internationale virksomheder på, hvad vi i Danmark kan gøre for at blive fremtidens digitale hub. Og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) vil tale om kompetencer til en digital fremtid

Information og program

Sted: København, Atrium i Industriens Hus.

Region: Hovedstaden

Kontakt: Maria Hersom Olsen, sekretær

tlf: 3377 3379

email: maho@di.dk

Lånetilbud for december

Finans Danmark kommer med december tal for lånetilbud.

Finans Danmark

Sted: København

Region: Hovedstaden

Kontakt: Stine Luise Hansen, presse - og kommunikationschef

tlf: 3016 1009

email: slh@fida.dk

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Betalingsbalancen over for udlandet, november 2017

- Nyregistrerede motorkøretøjer, december 2017

- Udenrigshandel med varer (md), november 2017

Udland:

- 8.00: Tyskland: Industriproduktion, m/m, nov

- 8.00: Tyskland: Import, m/m, nov

- 11.00: Eurozonen: Arbejdsløshed, nov

POLITIK

10:30 Åbent samråd om byggeri af Storstrømsbroen

Beskæftigelsesudvalget har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i samråd om regeringens plan for byggeriet af den nye Storstrømsbro. Udvalget har bedt ministrene redegøre for regeringens plan for byggeriet af den nye Storstrømsbro.

Spørgerne ønsker en drøftelse af, hvordan regeringen vil tage hensyn til lokal arbejdsløshed, etablering af elev- og lærlingepladser, overenskomstvilkår, social dumping, samt fagbevægelsens og arbejdsgiverorganisationernes vilkår. Spørgsmålene er stillet af Lennart Damsbo-Andersen (S) og Mattias Tesfaye (S).



13:30 Lukket samråd om udligningsordningen og mangelfuld statistik

Udvalget for Landdistrikter og Øer holder et lukket samråd med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) om udligningsordningen og anvendelse af mangelfuld statistik om udlændinges medbragte uddannelse.

Samrådets dagsorden

Sted: København, Christiansborg, lokale S-092

Region: Hovedstaden