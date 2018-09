Læs tirsdagens Business-kalender

Erhverv



Nike kommer med årsregnskab

Sportstøjsgiganten Nike kommer i dag med deres regnskab for 1. kvartal 2018.



08:00 Detailsalget i august

Damarks Statistik kommer med en opgørelse af, hvordan salget i butikkerne gik i august.



09:00 Etiske retningslinjer for kunstig intelligens

Ingeniører fra hele Norden samles til Hackathon om de potentielle fordele og ulemper ved kunstig intelligens. Dagens arbejde skal give en solid, evidensbaseret information til beslutningstagere, og resulterer i et slutdokument, der overrækkes til Irene Sardellitti, programansvarlig i Europa-Kommissionen.



10:00 Redaktørernes Døgn - journalistisk topmøde i nyhedsbranchen

Tirsdag indledes Danske Mediers årlige konference for redaktionelle ledere: Redaktørernes døgn. Det foregår som vanligt på hotel Svendborg i Svendborg.



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Detailomsætningsindeks, august 2018

- Koncerner i Danmark, 2016

Udland:

- 15.00: USA: Boligpriser, m/m, jul

- 16.00: USA: Forbrugertillid, sep

- 16.00: USA: Salg af nye boliger, m/m, aug

Politik

Finansudvalget besøger Paris

For at få indblik i fransk økonomi og fremtidige reformer og udfordringer, her også i forhold til EUs flerårige budget, rejser Finansudvalget til Paris. De skal besøge OECD for at høre om udsigterne for den internationale økonomi, herunder digitaliserings konsekvenser. På rejsen deltager Benny Engelbrecht (S), Joachim B. Olsen (LA), Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Josephine Fock (ALT). Rejsen varer til torsdag.



10:00 Velfærdens Årsdag 2018

Dansk Erhverv arrangerer i dag Velfærdens Årsdag 2018. Dagen skal bruges på at diskutere emner og dilemmaer på tværs af velfærds-, ældre-, handicap- og socialområdet.



Blandt talerne på konferencen er tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, direktør for Dansk Erhverv Brian Mikkelsen og tv-vært Abdel Aziz Mahmoud. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) taler klokken 12.30 om regeringens ambitioner, mens der til slut er debat om konkurrence på kvalitet med blandt andre Astrid Krag (S) og Jane Heitmann (V).



10:00 Forhandlinger om opgør med ansøgningspuljer

Innovationsminister Sophie Løhde (V) har i dag inviteret alle folketingets partier til forhandlinger om et opgør med ansøgningspuljer. Forhandlingerne skyldes regeringens afbureaukratiseringsreform kaldet 'Færre regler og mindre bureaukrati'.

Som led i reformarbejdet foreslår regeringen at reducere antallet af kommunale og regionale ansøgningspuljer markant og sætte en minimumsgrænse for puljerne på 10 millioner kroner for puljerne.

10:30 Åbent samråd om Nordea og hvidvask

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i samråd om hvidvask. Udvalget har med henvisning til TV2-programmet »Operation X - Nordea og det store pengevaskeri« blandt andet bedt ministeren give en status for Finanstilsynets anvendelse af nye tiltag rettet mod valutavekslingsvirksomheder.

Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Thomas Jensen (S).

Umiddelbart efter dette samråd vil der være et samråd om Danske Bank og hvidvasksagen.



11:30 Åbent samråd om Danske Bank og hvidvasksagen

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i samråd om Danske Bank og hvidvasksagen. Ministeren skal blandt andet redegøre for, om han selv, Finanstilsynet eller Erhvervsministeriet er blevet gjort opmærksomme på omfanget og størrelsen af transaktionerne gennem Danske Banks filial i Estland. Desuden skal ministeren svare på, hvordan han forholder sig til Danske Banks undersøgelse af sagen.

Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Rune Lund (EL).

Inden dette samråd har der været et samråd om Nordea og hvidvask. Dette samråd begynder fem minutter efter det andet er sluttet.

Udland



Rentemøde i Den Amerikanske Centralbank

Den Amerikanske Centralbank, Federal Reserve, holder i dag og i morgen rentemøde.



Özlem Cekic holder Ted Talk om dialog-kaffe i New York

Som den kun anden dansker skal Özlem Cekic holde et Ted Talk i New York. Cekic er blevet indbudt til at holde et foredrag om vigtigheden af - og besværlighederne ved - at tale med folk, man er uenig med. De populære Ted Talks har op til 50 millioner visninger på nettet. Tidligere har den danske konkurrencekommissær i EU, Margrethe Vestager, holdt et foredrag om sin kamp mod multinationale monopoler.



Dansk Industri holder højniveau klimakonference i New York

I forbindelse med Climate Week NYC, som i denne uge løber af stablen i New York, holder Dansk Industri i dag konference under overskriften 'A Roadmap to the Future of Global Sustainable Growth'. Konferencen kommer blandt andet til at have fokus på bæredygtig grøn vækst og cirkulær økonomi. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er inviteret til at tale ved konferencen, men hans deltagelse er endnu ikke bekræftet.

Konferencen begynder klokken 16.50 lokal tid (22.50 dansk tid)

