Læs tirsdagens Business-kalender

Erhverv



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: ChemoMetec

Peers: Chr. Hansen Holding (kl. 13.00, General Mills, Q1), NKT Holding (Prysmian, Q1)



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Emissionsregnskab, 2017

- Godstransport med danske lastbiler, 2. kvt. 2018

Udland:

- 16.00: USA: NAHB-boligindeks, sep



08:00 Godstransport på de danske landeveje

Ritzau dækker: Danmarks Statistik kommer med en opgørelse over mængden af gods transporteret på de danske veje i dent kvartal.

10:00 Den grafiske branche mødes i Odense

Danmarks grafiske kommunikationsvirksomheder samles i dag til den årlige inspirationsdag, Grakom Dagen i Odense Congress Center. Fokus er i år på virksomhedens vigtigste ressource – medarbejderne. Fra Danmark deltager blandt andet Lisbeth Knudsen fra Altinget, Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance og iværksætter Jonathan Løw.



13:00 København DI Topmøde 2018

DI samler mere end 1.000 topledere, politikere, opinionsdannere og beslutningstagere til DI Topmødet 2018 i København. På mødet taler blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen og kronprins Frederik. Der vil desuden være en række paneldebatter og overrækkelse af DI Prisen 2018, der gives til en virksomhed, der har skabt nye muligheder og omsat dem til vækst og arbejdspladser til gavn for det danske samfund. Kronprins Frederik holder tale klokken 14.55.

Europa-Kommisionens næstformand, Jyrki Katainen, taler også ved topmødet. I EU er han ansvarlig for jobs, vækst, investeringer og konkurrencedygtighed.

Politik



Gruppemøder

10.00 - 12.00 Radikale Venstre, 2-009

10.00 - 12.30 Alternativet, 2-015

11.00 - 13.00 Socialistisk Folkeparti, 2-077

11.45 - 13.00 Liberal Alliance, 2-092



EU-kommissær i København

Europa-Kommisionens næstformand, Jyrki Katainen, besøger i dag København. Han taler til DI Topmødet og skal også mødes med Folketingets Europaudvalg og danske ministre. Katainen er ansvarlig for jobs, vækst, investeringer og konkurrencedygtighed.



16:30 Debat med undervisningsministeren om folkeskolereformen

Ræson holder aftenkonference om folkeskolereformen. Her vil blandt andre undervisningsminister Merete Riisager (LA), formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen, formand for Frie Skolers Lærerforening Uffe Rostrup og direktør for Nationalmuseet Rane Willerslev debattere folkeskolereformen, og hvorvidt den er ved at blive rullet tilbage – bid for bid.

Udland



EU-rådsmøde for almindelige anliggender med brexit

I morgen er der rådsmøde for almindelige anliggender i EU. Ministrene har blandt andet brexit på dagsordenen



FNs generalforsamling begynder

FNs generalforsamling begynder i morgen. Generalforsamlingen finder sted en gang om året, og over de næste uge vil medlemslandene samles i New York til højniveaumøder og generaldebatten, som begynder næste tirsdag.



Polens præsident møder Trump

Polens præsident, Andrzej Duda, mødes i morgen med USA's præsident, Donald Trump, i Det Hvide Hus i USAs hovedstad, Washington. Dagens møde skal styrke forholdet mellem USA og Polen, og de konkrete emner på dagsordenen er blandt andet handel, militær og sikkerhedspolitik.

I juli besøgte Donald Trump Polen over to dage. Polen fejrer i år 100-året for selvstændighed.



09:00 Samulsen og EU-ministre skal tale brexit kort før deadline

Europa- og udenrigsministre er samlet i Bruxelles for blandt andet at tale om brexit. Det er planen, at udtrædelsesaftalen skal falde på plads i oktober, og der er fortsat problemer med at finde en løsning på grænse til Irland.

Personalia

Sanger Lecia Jønsson, 70 år.

Journalist og forfatter Puk Damsgård, 40 år.

Sanger Lukas Graham Forchhammer, 30 år.