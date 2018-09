Læs tirsdagens business-kalender

Erhverv



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

3. kvartal: Roblon

Dansk Eksport Dag

Udenrigsministeriets 'Trade Council' holder i dag Dansk Eksport Dag på robotmessen R-18 i Odense. Arrangementet er for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at optimere deres eksport. I år er temaerne for messen digitalisering, automatisering og Industri 4.0. Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) åbner dagen. Derudover bliver der uddelt VITUS-prisen, som bliver givet til en virksomhed, der har været særlig succesfuld på eksportmarkedet.



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- It-anvendelse i befolkningen, e-handel, 2018

- Kontanthjælpsydelser, 2. kvt. 2018

Udland:

- 10.30: Storbritannien: Jobrapport, jul

- 11.00: Tyskland: Zew-tillidsindeks, sep

- 11.00: Tyskland: ZEW-forventningsindeks, sep

- 11.00: Eurozonen: ZEW-forventningsindeks, sep

- 16.00: USA: Engroslagre, m/m, jul



07:00 Lånetilbud til køb af fast ejendom

Finansdanmark, det tidligere Realkreditrådet, kommer med tal på, hvilke lånetilbud der blev givet i august til køb af fast ejendom.



08:00 Danskerne e-handel i 2018

Danmarks Statistik har set på, hvordan danskernes handler på nettet.



09:00 København Revisorbranchens årsdag

Revisordøgnet 2018, revisorbranchens årsdag, løber i dag af stablen på Hotel Marriott i København. Emnet for årsmødet er 'Digitalisering og kompetencer – er revisor klar til i morgendagens opgaver?' Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) er blandt talerne, hvor han vil tale om, hvordan vi herhjemme sikrer vækst gennem kompetenceløft af de højt specialiserede job. Hans forgænger på ministerposten og nuværende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, taler også til årsdagen om erhvervslivet forventninger til revisorernes digitale kompetencer.

Indland



Nyt dansk medie for børn kommer på gaden

Børneavisen, navnet på JP/Politikens Hus' nye avissatsning for børn mellem 9 og 12 år, udkommer på print og online i dag. Børneavisen blev annonceret tilbage i marts i år, netop som Berlingske Media i forbindelse med en større sparerunde meddelte, at man ville lukke sit børnemedie Kids' News. Børneavisen er planlagt til at udkomme hver tirsdag, 46 uger om året, og den kan både erhverves via et abonnement eller købes i løssalg.



Udland

Græsk premierminister debaterer i EU-Parlamentet

Alexis Tsipras, den græske premierminister, er i EU-Parlamentet i Strasbourg til en debat om EU's fremtid. Det sker på plenarmødet som fandt sted siden i går og frem til i morgen. I dag er der besøg af den græske premierminister, og der skal blandt andet diskuteres reformer om rettigheder, Det Europæiske Solidaritetskorps, Cyber-sikkerhed og hvidvaskning.



Xi Jinping og Putin til økonomisk topmøde i Rusland

Kinas præsident Xi Jinping er en af deltagerne på det østlige økonomiske forum, der arrangeres af russiske præsident Vladimir Putin. Topmødet holdes i byen Vladivostok på den russiske østkyst. Også Japans premierminister Shinzo Abe forventes at være til stede.