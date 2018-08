Læs tirsdagens business-kalender

Erhverv



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

2. kvartal: LifeCycle Pharma

Peers: A.P. Møller - Mærsk (Evergreen Marine, Q2)

Nilfisk med halvårsregnskab

Nilfisk Holding kommer tirsdag kl 07:30 med halvårsregnskab

Ekstraordinære generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Jyske Bank (kl. 10.00, Silkeborg) Tirsdag holder Jyske Bank A/S ekstraordinær generalforsamling klokken 10.00. Generalforsamlingen omhandler vedtægtsændringer.



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- BNP-indikator, 2. kvt. 2018

Udland:

- 4.00: Kina: Detailsalg, y/y, jul

- 4.00: Kina: Industriproduktion, y/y, jul

- 6.30: Japan: Industriproduktion, m/m, jun

- 8.00: Tyskland: BNP-vækst (foreløbig), q/q, Q2

- 8.00: Tyskland: Forbrugerpriser (endelig), jul

- 10.30: Storbritannien: Jobrapport, jun

- 11.00: Tyskland: ZEW-tillidsindeks, aug

- 11.00: Tyskland: ZEW-forventningsindeks, aug

- 11.00: Eurozonen: Industriproduktion, m/m, jun

- 11.00: Eurozonen: BNP-vækst (2. opgørelse), q/q, Q2

- 11.00: Eurozonen: ZEW-forventningsindeks, aug

- 14.30: USA: Importpriser, m/m, jul

Indland

07:00 Helsingør Stort krydstogtskib besøger Helsingør

Den store ocean liner Queen Mary 2, som er et krydstogtskib, der krydser Atlanterhavet, kommer i dag til Helsingør. Skibet ankommer cirka klokken 07.00 og tager derfra igen omkring klokken 18.00. Skibet er for stort til at anløbe København og ligger derfor for anker ud for Kronborg Slot i Helsingør.

Udland

15:00 Merkel svarer på borgernes spørgsmål om EUs fremtid

Tysklands kansler, Angela Merkel, deltager i dag i en borgerdialog om Europas fremtid. Borgerdialogen finder sted i den tyske by Jena klokken 15.00, og Merkel vil besvare spørgsmål fra borgerne.

Hovedemnet for dialogen er EUs arbejdsmarked, miljø og sikkerhedspolitik, samt hvordan Europas fremtid vil påvirke mennesker.

Personalia

Forfatter Maria Giacobbe, 90 år.

Forfatter Lars Bukdahl, 50 år.

Tv-vært Karin Cruz Forsstrøm, 40 år.