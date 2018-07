Læs tirsdagens Business-kalender

Erhverv



- Registreret ledighed, juni 2018

- 1.30: Japan: Arbejdsløshed, jun

- 1.50: Japan: Industriproduktion, m/m, jun

- 3.00: Kina: PMI service, jul

- 3.00: Kina: PMI industri, jul

- 9.55: Tyskland: Arbejdsløshed, jul

- 11.00: Eurozonen: Arbejdsløshed, jun

- 11.00: Eurozonen: Forbrugerprisestimat, y/y, jul

- 11.00: Eurozonen: BNP-vækst (1. opgørelse), Q2

- 14.30: USA: PCE-kerneprisdeflator, jun

- 14.30: USA: Personlig indkomst, jun

- 14.30: USA: Privatforbrug, jun

- 15.45: USA: Chicago PMI, jul

- 16.00: USA: Forbrugertillid, jul

- Japan: Pengepolitisk meddelelse fra BOJ

- Tyskland: Eksport, jun

- Japan: Økonomisk redegørelse fra BOJ

- Japan: BOJ udgiver forventningsrapport



Peers: A.P. Møller - Mærsk (kl. 05.00, Mitsui OSK Lines, Q1), FLSmidth (kl. 07.00, Heidelbergcement, Q2), H. Lundbeck (kl. 08.00, Takeda, Q1), Novo Nordisk (Sanofi, H1), Novozymes (Archer Daniels Midland, Q2, før børsåbning), Ørsted (EDF, H1), Ørsted (Enel, H1)

03:00 Seoul Halvårsregnskab fra Samsung

Det sydkoreanske multinationale industrikonglomerat Samsung kommer med regnskab for årets andet kvartal. Herhjemme forbindes Samsung-navnet mest med mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr.

08:00 Nye tal for ledighed

Danmarks Statistik kommer i dag med nye tal for ledighed. Tallene er for juni 2018 og bliver offentliggjort klokken 08.00.

08:00 Minato Kvartalsregnskab fra Sony

Det japanske multinationale konglomerat Sony Corporation kommer med regnskab for 1. kvartal i det forskudte regnskabsår 2018/19. Sony står bl.a. bag spillekonsollen PlayStation samt alskens radio/tv og fotoudstyr.

09:00 Kyoto Regnskab fra Nintendo

Den japanske multinationale producent af spillekonsoller og spil Nintendo kommer med regnskab for første kvartal.

Spilleselskabet Nintendo, der blandt andet står bag Super Mario, kommer med regnskab for første kvartal



13:00 Koncernen Procter & Gamble kommer med årsregnskab

Amerikanske Procter & Gamble, der spænder over alt lige fra Gillette over Pamper til Ariel, kommer med regnskab for 2017/18.

Amerikanske Procter & Gamble, der spænder over alt lige fra Gillette over Pamper til Ariel, kommer med regnskab for 2017/18.



22:30 Cupertino Regnskab fra Apple

Den amerikanske multinationale techgigant Apple kommer med regnskab for 3. kvartal i det forskud regnskabsår 2017/18.

Den amerikanske multinationale techgigant Apple kommer med regnskab for 3. kvartal i det forskud regnskabsår 2017/18.

