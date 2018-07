Læs tirsdagens Business-kalender

Boligsiden.dk offentliggør tirsdag Boligsidens Markedsindeks for juni. Indekset viser udviklingen i gennemsnitlig salgspris, salgstid og prisnedslag i juni sammenlignet med for en måned og et år siden.

Erhverv

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

2. kvartal: Tryg (kl. 07.30)

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Forbruger- og nettoprisindeks, juni 2018

- Højvækstvirksomheder i Danmark, iværksættere, 2016

Udland:

- 3.30: Kina: Producentpriser, jun

- 3.30: Kina: Forbrugerpriser, jun

- 11.00: Tyskland: ZEW-tillidsindeks, jul

- 11.00: Tyskland: ZEW-forventningsindeks, jul

- 11.00: Eurozonen: ZEW-forventningsindeks, jul

06:00 Nye tal for boligpriser

Boligsiden.dk offentliggør i dag Boligsidens Markedsindeks for juni. Indekset viser udviklingen i gennemsnitlig salgspris, salgstid og prisnedslag i juni sammenlignet med for en måned og et år siden. Indekset samler tallene for de tre boligtyper villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger i hele landet og i de fem regioner. Det er også muligt at få tallene for en eller flere kommuner.

Se de seneste tal fra Boligsiden.dk her.

Udland



Retssag mod Paul Manafort

Præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort står tiltalt ved retten i Virginia for 18 anklager for bedrageri i forbindelse med blandt andet oplysninger om indkomstskat og udenlandske bankkonti. Anklageren ventes at inklade omkring 20 videner og afhøringerne forventes at vare over 14 dage. Paul Manafort har på forhånd erklæret sig uskyldige i alle anklagepunkter. Senere på året skal Manafort også i retten i USA's hovedstad Washington hvor Manafort og hans samarbejdspartner Rick Gates står tiltalt for blandt andet hvidvaskning i forbindelse med sit lobbyarbejde.



18:00 London Vestbalkan-topmøde med Merkel i London

Stats- og regeringscheferne for Vestbalkan mødes i dag i London. På topmødet deltager også Tysklands kansler, Angela Merkel, og Storbritanniens premierminister, Theresa May.

Landene, der deltager, er Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro og Serbien. Topmødet omhandler styrkelse af sikkerhedssamarbejdet, fremme af økonomisk stabilitet og politisk samarbejde i regionen. Der er varslet pressemøde med premierminister May og kansler Merkel klokken 18.00 dansk tid.