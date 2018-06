Læs tirsdagens business-kalender

Erhverv

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: TK Development

Økonomi/statistik

Nye udgivelser, Danmarks Statistik, kl.08.00:

Animalsk produktion, 1. kvt. 2018

Kontanthjælp, 1. kvt. 2018

Priser og prisindeks for jordbrug, 1. kvt. 2018

Udland:

1.50: Japan: Producentpriser, maj

11.00: Tyskland: ZEW-tillidsindeks, jun

11.00: Tyskland: ZEW-forventningsindeks, jun

11.00: Eurozonen: ZEW-forventningsindeks, jun

14.30: USA: Forbrugerpriser, maj

08:00 København: Landbrugets produktion af kød i første kvartal

Danmarks Statistik kommer med tal på landbrugets animalske produktion i årets tre første måneder.

08:00 København: Kontanthjæpsudbetalingerne i første kvartal

Der kommer tal fra Danmarks Statistik på udbetalinger til kontanthjælp i første kvartal 2018.

Indland



08:45 København: Morgenmøde hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd inviterer til morgenmøde klokken 08.45, hvor hovedkonklusioner fra en ny undersøgelse om fordeling og levevilkår vil blive fremlagt. Rapporten hedder 'Den stigende polarisering rammer børnene', og viser, at skellet mellem rig og fattig bliver stadig større. Efter fremlæggelsen af hovedkonklusionerne vil der være tid til spørgsmål og debat. Arrangementet foregår 3F's hovedbestyrelsessalen.

Politik

11:00 København: Lancering af Ledelseskommissionens anbefalinger

Regeringens Ledelseskommission har afsluttet arbejdet og afleverer 28 anbefalinger til minister for offentlig innovation Sophie Løhde. Pressen inviteres til at deltage i lanceringen der finder sted i Mærsk Tårnet.

Tilmeldingsfrist mandag den 11. juni kl. 12.00

13:45 København: Åbent samråd om hvidvask og terrorfinansiering

Folketingets Retsudvalg har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i åbent samråd om hvidvask og terrorfinansiering. Udvalget har bedt ministeren om at redegøre for, den nationale strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 2018-2021.

Udland

Washington: Rentemøde i Den Amerikanske Centralbank

Den Amerikanske Centralbank, Federal Reserve, holder i dag og i morgen rentemøde.

03:00: Donald Trump og Kim Jong-un mødes i Singapore

I dag mødes USA's præsident, Donald Trump, med Nordkoreas leder, Kim Jong-un. Det historiske møde vil finde sted i Singapore, som er blevet godkendt af amerikanerne som et neutralt område. Det er første gang, at en amerikansk leder skal mødes med leder fra Nordkorea. Det kan forventes, at Nordkoreas atomprogram vil komme på tale under mødet. Mødet er planlagt til at begynde kl. 09.00 lokal tid - 03.00 dansk tid.