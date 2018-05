Læs tirsdagens business-kalender

Her kan du læse nogle af tirsdagens erhvervsnyheder.

Erhverv



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: FirstFarms

2. kvartal: Brd. Klee

Danmarks Sundeste Arbejdsplads kåres

I dag offentliggøres navnet på den arbejdsplads, der har vundet den landsdækkende konkurrence, Danmarks Sundeste Arbejdsplads – Initiativprisen 2018. Alle arbejdspladser i hele landet har siden 1. marts 2018 kunnet melde deres sundhedsinitiativ til konkurrencen. Der bliver også uddelt en Særpris, der gives til den arbejdsplads, som har det bedste initiativ til forbedring af arbejdet med mental sundhed på arbejdspladsen.



Økonomi/statistik

Udland:

- 1.30: Japan: Arbejdsløshed, apr

09:00 København Womenomics Nordic Business Conference

På årets Womenomics Nordic Business Conference vil skandinaviske og internationale talere præsentere og diskutere forretningsmodeller, og tale om de mest aktuelle globale, økonomiske og forretningsmæssige spørgsmål vedrørende kvinder som ledere.På konferencen taler blandt andre den danske minister for ligestilling, nordisk samarbejde og fiskeri, Eva Kjer Hansen (V), samt hendes svenske kollega ligestillings- og børneminister Linda Hofstad Helleland.



10:30 København V 100 danske opfindelser til stævnemøde med erhvervslivet

Første skridt, fra genial opfindelse til storsælgende produkt på verdensmarkedet, bliver måske taget i dag på Danish IP Fair i Industriens Hus. Her viser danske universiteter og universitetshospitaler de bedste af deres nye ideer frem for omverdenen, og erfaringen viser, at der god chance for, at nogle af de næsten 100 nye opfindelser finder sammen med investorer fra store danske og globale virksomheder. Det er anden gang, at Danish IP Fair finder sted. Danish IP Fair 2018 åbnes af erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), formanden for Danske Universiteter, rektor Anders Bjarklev, DTU, og viceadm. direktør Kim Graugaard, DI.

Indland



09:00 København Europe Liberty Forum 2018

Europe Liberty Forum 2018 løber af stablen den 29.-30. maj i København. Konferencen, samler liberale tænkere fra hele Europa. De to hovedtalere i år er Robert Guest, The Economist’s udenlandsredaktør, og Simeon Djankov, tidligere vicepræsident og finansminister i Bulgarien samt grundlægger af Verdensbankens Doing Business projekt.

13:00 København Teknologipagt – På vej fra god idé til effektiv praksis

Engineer the future, KL, Danske Regioner og ATV holder konference om, hvordan Danmark når Teknologipagtens mål om at få flere uddannede inden for naturvidenskab og teknologi. Derfor er der behov for at styrke samarbejdet mellem uddannelser, organisationer, det offentlige og erhvervslivet. Men hvordan kan kommuner og regioner bidrage til den målsætning? På konferencen kommer blandt andre Beatrice Boots, der er sekretariatschef for Teknologipagten i Holland. Hun fortæller om konkrete erfaringer med Teknologipagten i Holland og forklarer, hvad de ville have gjort anderledes, hvis de skulle starte forfra i dag. Desuden medvirker en række oplægsholdere, der fortæller om, hvordan engineering i undervisningen styrker elevernes teknologiforståelse og interesse for naturfagene.

Politik



12:00 København Vismandsrapport om dansk økonomi

I dag kommer De Økonomiske Råds formandskab med vismandsrapporten "Dansk økonomi, forår 2018". Rapporten forventes at indeholde emnerne: Konjunktur og offentlige finanser, Finanspolitisk holdbarhed, Analyser af uddannelse og SU og Arbejdsindkomstbeskatning. Rapporten vil blive diskuteret på et møde i Det Økonomiske Råd klokken 9.30. Den offentliggøres klokken 12.00 med kommentarer fra rådsmedlemmerne, herefter præsenteres den på et pressemøde klokken 12.30.

16:15 København Åbent samråd om at nedbringe antallet af SU-udbetalinger

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) er kaldt i samråd om, hvilke initiativer regering har i sinde at tage, for at nedbringe antallet af SU-udbetalinger, som er udbetalt på et forkert grundlag. Der er tale om et beløb på 388,7 millioner kroner tilbage i 2016. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Mette Reissmann (S). Samrådet finder sted i lokale 2-133.

Udland



10:00 Bruxelles EU's konkurrenceministre mødes

EU’s ministre med ansvar for konkurrenceevne holder mandag og tirsdag møde i Bruxelles.