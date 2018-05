Læs onsdagens Business-kalender

Novo Nordisk A/S, kommer 2 maj med regnskab for 1. kvartal.

Erhverv



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: D/S Norden (kl. 09.00), FLSmidth (kl. 12.00), GN Store Nord, Lollands Bank, Lån & Spar Bank, Novo Nordisk, Skjern Bank, Spar Nord Bank, Totalbanken, AaB

Peers: A.P. Møller - Mærsk (Noble Corp, Q1), G4S (kl. 13.00, Securitas, Q1), William Demant (Amplifion, Q1)



D/S Norden med kvartalsregnskab

D/S Norden A/S, kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.



Lån & Spar Bank med kvartalsregnskab

Lån & Spar Bank A/S, kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.



Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Ejendomssalg, februar 2018

- Elektronik i hjemmet, 2018

- Museumsstatistik, 2017

- Indkomststatistik (A-indkomst), 2017

Udland:

- 3.45: Kina: Caixin industri-PMI

- 9.45: Italien: PMI industri, apr

- 9.50: Frankrig: PMI industri (endelig), apr

- 9.55: Tyskland: PMI industri (endelig), apr

- 10.00: Eurozonen: PMI industri (endelig), apr

- 10.00: Italien: Ledighed (foreløbig), mar

- 11.00: Italien: BNP-vækst (foreløbig), Q1

- 11.00: Eurozonen: Arbejdsløshed, mar

- 11.00: Eurozonen: BNP-vækst (1. opgørelse), Q1

- 14.15: USA: ADP-jobrapport, apr

Øvrigt:

- 16.00: Danmark: Nationalbankens valutareserve



06:00 Nye tal for udbuddet på boligmarkedet

Boligsiden.dk offentliggør i dag nye tal over udbuddet på boligmarkedet per 1. maj. Tallene viser udviklingen i udbuddet fordelt på landets regioner og de tre boligtyper villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger.



08:00 Novo Nordisk med kvartalsregnskab

Novo Nordisk A/S, kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.



08:00 København Salget af boliger i marts

Ritzau dækker: Danmarks Statistik har tal på, hvordan salget af lejligheder, huse og sommerhuse gik i februar.



09:00 GN Store Nord med kvartalsregnskab

GN Store Nord A/S, kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.

Ritzau dækker: GN Store Nord kommer med regnskab for første kvartal 2018.



12:00 FLSmidth med kvartalsregnskab

FLSmidth & Co.A/S, kommer i dag med regnskab for 1. kvartal.

Ritzau dækker: Ingeniørkoncernen FLSmidth kommer med regnskab for første kvartal 2018.



14:00 København Dagens øvrige regnskaber

Ritzau dækker: Ritzau holder øje med regnskaber fra Skjern Bank, AaB, Lån & Spar, Totalbanken, Spar Nord og Lollands Bank, der alle kommer med tal dækkende første kvartal.

Indland



Aarhus Internet Week Denmark

Den årlige festival Internet Week Denmark begynder i dag og vil de næste fem dage frem hylde internettet og dets betydning for udviklingen af samfundet. Konferencen vil igen i år sætte fokus på de muligheder, som internettet giver - både for virksomheder, samfund og privatpersoner. Festivalen består af op mod 100 events, der foregår i og omkring Aarhus, og retter sig mod private og offentlige aktører, der arbejder med og inden for internetøkonomien.



Kriminal



09:30 København Advokater tiltalt for mandatsvig for over 200 millioner

Københavns Byret fortsætter i dag straffesagen mod tre advokater fra det konkursramte firma Johan Schlüter, der er tiltalt for omfattende svindel mod rettighedshaverne til film, tv og computerspil. Sagen begyndte 6. februar og fortsætter 3. maj. Der er også afsat ekstra dage, hvis sagen trækker ud.



09:30 København Momskarrusel med frossent kyllingekød

Østre Landsret indleder i dag en ankesag om svindel med moms med handel med frossent kyllingekød. En mand, der af Retten i Glostrup 11. september 2017 blev idømt fængsel i tre et halvt år, har anket til landsretten. Ved byrettens afgørelse blev han idømt en tillægsbøde på godt 20 millioner kroner, ligesom han skulle betale erstatning på 22,4 millioner til Skat. Ankesagen strækker sig over otte retsmøder. Ventet dom 18. maj.

Politik



11:30 Minister taler om plast på havkonference

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) taler i dag om kampen mod plastikaffald. Det sker på Opening Oceans Conference, som finder sted i forbindelse med Danish Maritime Days og har fokus på bæredygtighed i den maritime sektor.



12:30 København K Åbent samråd om kontanthjælpsloftet

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er i dag kaldt i samråd om udfordringer ved suspenderingen af kontanthjælpsloftet. Ministeren skal blandt andet svare på, om han vil suspendere kontanthjælpsloftet, så længe der fortsat er kontanthjælpsmodtagere i systemet, som ikke burde være der. Desuden skal han svare på, hvordan regeringen vil sikre, at de kontanthjælpsmodtagere som ikke burde være i systemet, får vurderet om de er i målgruppen for andre ydelser som for eksempel fleksjob. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Leif Lahn Jensen (S).

Udland