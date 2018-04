Læs onsdagens Business-kalender

Erhverv

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal:

Grønlandsbanken

Nordea Bank (kl. 07.00)

Novozymes (kl. 08.00)

Sydbank

Össur (Forventes efter børsluk)

Peers:

Brdr. Hartmann (kl. 07.00, Huhtamäki, Q1)

Coloplast (kl. 12.30, Boston Scientific, Q1)

FLSmidth (Vale, Q1)

FLSmidth (kl. 08.00, Outotec, Q1)

FLSmidth (kl. 08.00, Metso, Q1)

FLSmidth (kl. 08.30, Atlas Copco, Q1)

NETS (kl. 22.10, Paypal, Q1)

Nordea Bank (kl. 06.30, Handelsbanken, Q1)

SAS (kl. 08.00, Finnair, Q1)

Tryg (kl. 07.00, Gjensidige, Q1)

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Danske Andelskassers Bank (I Tjele)

Ringkjøbing Landbobank med kvartalsregnskab

Sydbank med kvartalsregnskab

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

Danmark i tal, 2018 (bog)

Arbejdsretten i Sverige kommer med afgørelse i betændt havnestrid

Den svenske arbejdsret, Arbetsdomstolen, kommer i dag med sin afgørelse i en langvarig og betændt arbejdsstrid i havnen i Göteborg. Her har containerterminalen, der drives af A.P. Møller-Mærsk-selskabet APM Terminal, siden foråret 2016 været ramt af kortere og længere punktstrejker og lock-outer - og deraf følgende markant nedgang i godsmængderne, der går gennem havnen. Baggrunden for konflikten er, at APM Terminals ikke har tegnet overenskomst med det svenske hamnarbetärforbunds afdeling 4, der organiserer 85 procent af de 450 havnearbejdere i Göteborg, men med svenske transportforbund, der er en del af den svenske LO-familie. APM Terminals vil ikke forhandle med havnearbejderforbundet, fordi det står uden for kollektivaftalerne. Striden har fået den socialdemokratisk-ledede svenske regering til at overveje en lovændring, der indskrænker konfliktretten.

22:00 San Francisco - Facebook-regnskab

Facebook offentliggør sit første kvartalsregnskab for 2018.

Indland

08:15 København S - Finale i Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence

Prins Joachim deltager i dag, som protektor for Copenhagen Goodwill Ambassador Corps, i "International Talent Conference 2018". Konferencen har til formål at skabe forbindelse mellem internationale studerende og danske virksomheder. Samt at sprede opmærksomhed på København for udenlandske investorer. Prins Joachim overrækker vinderprisen Årets Unge Forsker 2018. 186 børn og unge fra hele Danmark har kvalificeret sig til den nationale finale med deres forskningsprojekter inden for naturvidenskab, teknologi og sundhed.

17:30 - Kronprinsen til åbning af udstilling om globalisering og søfart

Museet for Søfart i Helsingør åbner i dag en ny udstilling, som giver indblik i, hvordan søfarten har udviklet sig gennem årene. Udstillingen er blandt andet baseret på interaktive oplevelser, og hvordan den globale forbruger har præget markedet. Kronprins Frederik vil forstå åbningen af udstillingen klokken 17.30.

Kriminal

09:00 Esbjerg - Tidligere direktør i retten for grov svindel med skat og moms

Retten i Esbjerg indleder straffesagen mod en tidligere direktør, der over en årrække skal have snydt det offentlige for skat og moms. Det skal ifølge anklageskriftet være sket gennem et firma i Ølgod og beløbe sig til i alt knap seks millioner kroner. Tiltalen lyder på skatte- og momsunddragelse af særlig grov karakter. Anklager kræver fængselsstraf og fratagelse af retten til at lede erhvervsvirksomhed.

Politik

08:45 København K Lukket høring om regulering af banker i Danmark og Stobritannien

Der holdes i dag lukket ekspertmøde om regulering af banker i Danmark, Storbritannien og Island efter finanskrisen. Formålet med høring er, at få viden om, hvordan Island og Storbritannien har ændret deres regulering af banker efter finanskrisen. Der sættes også fokus på retssager mod danske banker og bankledelser der blev ført i efterskælvet af finanskrisen. Høringen er lukket for offentligheden.

Udland

Asean holder topmøde i Singapore

Asean, Association of Southeast Asian Nations, holder fra i dag topmøde i Singapore. Tomødet varer frem til lørdag og samler ledere fra de sydøstasiatiske lande. Når lederne fra Asean-landene mødes, er der både regionale og internationale emner på dagsordenen.

I år har Singapore formandskabet for Asean, og overskriften for året er 'Resilient and Innovative'.