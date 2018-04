Læs onsdagens Business-kalender

ERHVERV

Regnskaber:

1. kvartal: Tryg (kl. 07.30)

2. kvartal: Chr. Hansen Holding

Generalforsamlinger:

DLH (kl. 16.00, København)

ISS (kl. 11.00, Søborg)

Københavns Lufthavne (kl. 15.00, Kastrup)

Rockwool International (kl. 15.00, Roskilde)

ØKONOMI/STATISTIK

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

Jordbrugets prisforhold, 2017 (bog)

Udland:

1.50: Japan: Producentpriser, mar

3.30: Kina: Producentpriser, mar

3.30: Kina: Forbrugerpriser, mar

10.30: Storbritannien: Industriproduktion, feb

14.30: USA: Forbrugerpriser, mar

14.30: USA: Kerneforbrugerpriser, mar

20.00: USA: Mødereferat fra Federal Reserve

INDLAND

12:30 Københavns Lufthavn med trafikstatistik

Københavns Lufthavn kommer i dag med den seneste trafikstatistik. Den offentliggøres klokken 12.30.

17:00 København Optakt til LO-FTF-kongresser

LO og FTF holder fredag ekstraordinære kongresser for at beslutte, om de to organisationer skal fusioneres fra nytår.

KRIMINAL

09:00 København TDC kræver 362 millioner af Skatteministeriet

Højesteret behandler en sag mellem TDC og Skatteministeriet. Selskabet kræver at få tilbagebetalt 362 millioner kroner, som ulovligt blev opkrævet i ambi-afgift. Østre Landsret sagde i september sidste år, at kravet var forældet. Højesterets dom afsiges ikke denne dag.

09:30 København Advokater tiltalt for mandatsvig for over 200 millioner

Københavns Byret fortsætter i dag straffesagen mod tre advokater fra det konkursramte firma Johan Schlüter, der er tiltalt for omfattende svindel mod rettighedshaverne til film, tv og computerspil. Sagen begyndte 6. februar og fortsætter 12., 13., 24., 25. og 26. april, samt 1., 2. og 3. maj. Der er også afsat ekstra dage, hvis sagen trækker ud.

09:30 København Anklage: Carlsbergfondet og Videnskabernes Selskab blev bedraget

Københavns Byret fortsætter med en straffesag, hvor en mand er tiltalt for at have bedraget Carlsbergfondet og Videnskabernes Selskab for i alt cirka 10 millioner kroner. Denne dag ventes forklaringer fra vidner.

POLITIK

14:00 København K Åbent samråd om fiskeriaftale med Marokko

Europaudvalget og Udenrigsudvalget holder i dag samråd om fiskeriaftale med Marokko gennem EU, hvor udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og minister for fiskeri Karen Ellemann (V) er indkaldt. Ministrene skal blandt andet redegøre for EU-domstolens dom om gyldigheden af EU's fiskeriaftale med Marokko (af 27. februar 2018), og hvilken betydning dommen får for den danske regerings holdning til en fornyelse af fiskeriprotokollen mellem EU og Marokko.

Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Søren Søndergaard (EL), Christian Juhl (EL), Rasmus Nordqvist (ALT) og Zenia Stampe (RV).