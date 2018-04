Læs onsdagens business-kalender

Retten i Aalborg indleder Bagmandspolitiets sag mod en tidligere direktør i O W Bunker. Han anklages for mandatsvig for cirka 800 millioner kroner.

Prime Office (Aarhus C), Totalbanken (kl. 19.00, Aarup)



Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Børnefamilier, 1. januar, 2018

- Fiskeriets struktur og landinger, 2017

- Fuldførte ungdomsuddannelser, 2016/2017

Udland:

- 3.45: Kina: Caixin samlet PMI, mar

- 3.45: Kina: Caixin service-PMI, mar

- 10.00: Italien: Ledighed (foreløbig), feb

- 11.00: Eurozonen: Arbejdsløshed, feb

- 11.00: Eurozonen: Forbrugerprisestimat, y/y, mar

- 14.15: USA: ADP-jobrapport, mar

- 15.45: USA: PMI service (endelig), mar

- 15.45: USA: PMI samlet (endelig), mar

- 16.00: USA: ISM service, mar

- 16.00: USA: Fabriksordrer, feb

- 16.00: USA: Ordreindgang af varige goder (endelig), feb



2. kvartal: Novozymes (Monsanto, Q2 18)



06:00 Nye tal for udbuddet på boligmarkedet

Boligsiden.dk offentliggør i dag nye tal over udbuddet på boligmarkedet per 1. april. Tallene viser udviklingen i udbuddet fordelt på landets regioner og de tre boligtyper villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger.



13:00 VisitAarhus lancerer ny turismestrategi

VisitAarhus lancerer i dag en ny turismestrategi, som sætter vækstmål frem til 2025. Blandt taler ved lanceringen er direktør i VisitAarhus Peer H. Kristensen, borgmester Jacob Bundsgaard (S), VisitAarhus' bestyrelsesformand Sten Tiedemann og rektor for Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen.

Lanceringen finder sted på Aros Kunstmuseum fra klokken 13.00.



Dansk rumprojekt når frem til ISS

Hvis alt går som planlagt, vil det danske rumprojekt, AISM, lande på den Internationale rumstation ISS i dag. Rumprojektet var ombord på en Flacon 9-raket, som blev sendt op mandag. Projektet er udviklet af Danmarks Tekniske Universitet, og har været undervejs i 20 år. AISM kan tage avancerede røntgenbilleder af lyn i storme i rummet, og ved det data kan vi blive klogere på klimaet.

05:30 Aalborg Optakt til retssag om mandatsvig i sagen om OW Bunker

Ritzau dækker: Retten i Aalborg indleder Bagmandspolitiets sag mod en tidligere direktør i O W Bunker. Han anklages for mandatsvig for cirka 800 millioner kroner. Selskabet gik konkurs i 2014, og straffesagen er rejst på grundlag af den efterfølgende efterforskning. Ritzau skriver optakt til sagen. Der ventes først dom i maj.



09:00 Viborg Stort retsopgør om elpriser

Vestre Landsret ventes i dag at indlede en stort anlagt retssag om elpriser. Det tidligere selskab Elsam beskyldes for at have misbrugt sin dominerende position på markedet. Dong Energy, som overtog Elsam i 2006, har anket en afgørelse fra Sø- og Handelsretten. Dong har afsat næsten 300 millioner kroner til at betale erstatning. Sagen om erstatning står stille, indtil konkurrencesagen er afgjort. Landsretten har afsat en række retsmøder frem til 1. maj.