Læs onsdagens business-kalender

ERHVERV

Økonomi/statistik

Udland:

- 8.00: Tyskland: Forbrugertillid, apr

- 9.30: Sverige: Detailsalg, feb

- 14.30: USA: BNP-vækst, årsbasis (3. opgørelse), Q4

- 16.00: USA: Privatforbrug, Q4

- 16.00: USA: Igangværende bolighandler, feb

- 16.30: USA: Olielagre, uge 12



Forhandlinger i Forligsinstitutionen

Strejken for offentligt ansatte er varslet til 4. april, mens arbejdsgivernes lockout kan begynde 10. april. Derfor er der møder i Forligsinstitutionen frem til påske. Mandag var det topforhandlerne på det kommunale område, der mødtes. Tirsdag var det regionernes topforhandlere, mens statens topforhandlere mødes onsdag i Forligsinstitutionen.

Det er også muligt, at weekend og helligdage tages i brug i forhandlingerne, men dette er der ikke meldt ud om endnu.

INDLAND

Konference om eSport

Som led i Copenhagen Games, som bliver afholdt i Bella Centeret, vil der onsdag og torsdag blive afholdt konference om fremtidens eSport. Talerne på konferencen vil blandt andet være fra Dansk Erhverv, ATEA, AGF og Danske Spil.

09:00 - Sidste retsmøde i sag om slikfuskeri for millioner

Retten i Hillerød ventes at holde det sidste retsmøde i en sag, hvor to mænd anklages for svindel med chokoladeafgifter. Staten blev snydt for mere end 20 millioner kroner, hævdes det. Den ene tiltalte er blevet kaldt Slikfuskeren fra Harløse.



10:00 - Skatteministeriet har rejst stort krav mod Microsoft

Østre Landsret afsiger dom i en retssag mellem Skatteministeriet og Microsoft Danmark Aps. Ministeriet kræver, at selskabet skal betale skat af 307 millioner kroner for årene 2004 til 2007. Sagen handler om fænomenet transfer pricing.

14:00 - Forretningsmand anklages for at gemme 114 millioner af vejen

Retten i Lyngby afsiger dom i en sag, hvor Bagmandspolitiet anklager en forretningsmand for at have begået skyldnersvig for 114 millioner kroner. Formuen blev gemt af vejen i en trust på Isle of Man, og dermed blev fordringshaverne påført et tab eller risiko for det, hævdes det.