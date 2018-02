Læs onsdagens business-kalender

ERHVERV

10:00 Nilfisk med årsregnskab

Nilfisk Holding kommer i dag med årsregnskab.

12:00 Hartmann med regnskab

Hartmann, der blandt andet er storproducent af æggebakker, kommer med regnskab for 2017.

Sted: København

Region: Hovedstaden

14:30 Alm. Brand præsenterer årsregnskab

Alm. Brand A/S kommer i dag med årsregnskab.

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: Luxor, Per Aarsleff

2. kvartal: Dantax

4. kvartal: Alm. Brand (kl. 14.30), Brdr. Hartmann, Danske Andelskassers Bank, Euroinvestor, nildfisk, TCM, Totalbanken

Peers: DSV (Kuehne + Nagel, Q4), G4S (Prosegur, Q4)

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Nordea Bank (kl. 12.30, København), Ringkjøbing Landbobank (Ringkøbing)

TCM Group præsenterer årsregnskab

TCM Group kommer i dag med årsregnskab.

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- EU-harmoniseret forbrugerprisindeks, januar 2018

- Lønindeks, 4. kvt. 2017

- Kvartalsvist nationalregnskab, 4. kvt. 2017

- Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur, 2016 (bog)

- Green National Accounts for Denmark, 2015-2016 (bog)

Udland:

- 0.50: Japan: Detailsalg, jan

- 0.50: Japan: Industriproduktion, jan

- 1.01: Storbritannien: Forbrugerpriser, feb

- 2.00: Kina: PMI service, feb

- 2.00: Kina: PMI industri, feb

- 8.00: Tyskland: Forbrugertillid, mar

- 8.45: Frankrig: BNP-vækst (foreløbig), Q4

- 9.30: Sverige: BNP-vækst, Q4

- 9.30: Sverige: Detailsalg, jan

- 9.55: Tyskland: Arbejdsløshed, feb

- 11.00: Eurozonen: Forbrugerprisestimat, feb

- 14.30: USA: Privatforbrug (2. opgørelse), Q4

- 14.30: USA: BNP-vækst, årbasis (2. opgørelse), Q4

- 15.45: USA: Chicago PMI, feb

Deadline for strejke- og lockoutvarsel

1. april udløber de nuværende overenskomster for statslige, regionale og kommunale ansatte. I dag er der deadline for at varsle lockout eller strejke, hvis den skal træde i kraft 1. april. Overenskomstforhandlingerne har været komplicerede, da en arbejdstidsaftale for lærerne har blokeret for yderligere forhandlinger for andre, da fagforeningen er enige om, at denne aftale skal falde på plads. Desuden har der også været diskussion af om, hvorvidt de offentligt ansatte har tjent markant mere end de privatansatte - noget som innovationsminister Sophie Løhde (V) hævder. Også debatten om betalt frokostpause skiller parterne.

