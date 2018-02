Læs onsdagens business-kalender

ERHVERV

06:00 Nye tal for handelsaktivitet

Boligsiden.dk offentliggør i dag oversigt over handelsaktiviteten i januar. Oversigten viser antallet af handlede villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse, samt udviklingen i antallet af handler i forhold til for en måned og et år siden. Tallene for de enkelte kommuner kan skaffes hos Boligsiden.

08:00 Arla præsenterer årsregnskab

Mejerikoncern Arla udsender i dag regnskabet for 2017 klokken 08.00. Der er pressemøde om regnskabet klokken 10.00.

Sted: København

10:00 Pressemøde hos Arla om regnskab for 2017

I dag inviterer Arla til pressemøde om koncernens regnskab for 2017. Bestyrelsesformand Åke Hantoft, CEO Peder Tuborgh og CFO Natalie Knight indleder præsentationen af årets koncernregnskab klokken 10.00.

Sted: København, Arlas kontor i København (Sluseholmen 8C). Af hensyn til logistik meddel venligst snarest muligt navnene på den journalist (inkl. evt. fotograf), som I forventer vil deltage ved pressemødet.

Genmab A/S kommer i dag med årsregnskab.

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: Genmab, Kreditbanken, Lollands Bank, Møns Bank, Salling Bank

Peers: A.P. Møller - Mærsk (Noble Corp efter børsåbning, Q4), Vestas Wind Systems (Iberdrola, Q4)

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.), 4. kvt. 2017

- Energiregnskab for Danmark, 2016, revideret

- Familiefordelt formue og gæld, 2016

- Medlemmer af Folkekirken, 1. januar 2018

Udland:

- 9.00: Frankrig: PMI industri (foreløbig), feb

- 9.00: Frankrig: PMI service (foreløbig), feb

- 9.30: Tyskland: PMI industri (foreløbig), feb

- 9.30: Tyskland: PMI service (foreløbig), feb

- 9.30: Tyskland: PMI samlet (foreløbig), feb

- 10.00: Eurozonen: PMI industri (foreløbig), feb

- 10.00: Eurozonen: PMI service (foreløbig), feb

- 10.00: Eurozonen: PMI samlet (foreløbig), feb

- 10.30: Storbritannien: Arbejdsløshed, jan

- 15.45: USA: PMI industri (foreløbig), feb

- 15.45: USA: PMI service (foreløbdig), feb

- 15.45: USA: PMI samlet (foreløbig), feb

- 16.00: USA: Salg af eksisterende boliger, jan

POLITIK

11:30 Åbent samråd om anerkendelse af arbejdsulykker

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er i dag kaldt i samråd om, at anerkendelse af arbejdsulykker er faldet. Ministeren skal blandt andet redegøre for, hvad ministeren mener om, at anerkendelsesprocenten for arbejdsulykker er faldet fra 79,4 procent i 2010 til 49,4 procent i 2016. Ministeren skal også svare på, om han mener, det er i overensstemmelse med intentionerne i arbejdsskadereformen fra 2003 om at øge anerkendelsesprocenten til op mod 85 procent. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Christian Juhl (EL) og Karsten Hønge (SF).

UDLAND

09:30 Forslag til EU-dom i strid om gruppebeskatning

EU-Domstolens generaladvokat kommer onsdag med forslag til dom i en sag, der handler om, hvorvidt en svensk virksomheds danske datterselskab kan fratrække tab efter de danske regler om gruppebeskatning.

Sted: Luxembourg

20:00 Korruptions-rapport

Anti-korruptionsorganisationen Transparency International udgiver sin årsrapport.

Sted: Berlin

INDLAND

13:00 Lancering af udspil til medie- og filmaftale

Danske Instruktører, Dansk Skuespillerforbund, Danske Dramatikere, Film- og tv-arbejderforeningen og Producentforeningen præsenterer på et pressemøde deres udspil til de kommende mediepolitiske forhandlinger. Udspillet indeholder en række konkrete forslag, som vil styrke det danske indhold, dansk public service, og i særdeleshed dansk film, tv og dokumentarfilm. På pressemødet, som har Filmlands Per Juul Carlsen som vært, vil organisationerne gennemgå udspillet. Tilmelding nødvendig.

Sted: København, Danske Instruktører / Danske Dramatikere Nørre Voldgade 12, 2 th