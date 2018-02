Læs onsdagens business-kalender

Askeonsdag markerer begyndelsen på de 40 dages faste op til påsken, og i den katolske kirke er der en særlig messe på dagen. Her får de troende ved altergang enten et kors af aske i panden eller drysset aske i håret. Asken er et symbol på menneskets forfængelighed.

ERHVERV



Direkte investeringer

Nationalbanken offentliggør publikationen Direkte investeringer, 4. kvartal 2017. Nationalbanken offentliggør hvert kvartal en statistik for danske direkte investeringer i udlandet samt udenlandske direkte investeringer i Danmark. D

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

Vielser, 2017

BNP-indikator, nøgletal og kvartalsvist nationalregnskab, 4. kvt. 2017

Udland:

0.50: Japan: BNP-vækst (foreløbig), Q4

8.00: Tyskland: BNP-vækst (foreløbig), Q4

8.00: Tyskland: Forbrugerpriser (endelig), y/y, jan

9.30: Sverige: Rentemeddelelse, feb

10.00: Italien: BNP-vækst (foreløbig), Q4

11.00: Eurozonen: Industriproduktion, m/m, dec

11.00: Tyskland: BNP-vækst (2. opgørelse), Q4

14.30: USA: Forbrugerpriser, y/y, jan

14.30: USA: Kerneforbrugerpriser, y/y, jan

14.30: USA: Detailsalg, m/m, jan

16.00: USA: Forretningslagre, dec



Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

Peers: Brdr. Hartmann (kl. 07.30, Huhtamäki, Q4), FLSmidth (kl. 07.00, Thyssenkrupp, Q1), Novozymes (kl. 07.00, DSM, Q4), Scandinavian Tobacco (kl. 08.15, Swedish Match, Q4)



UDLAND



12:00 Møde i EU-Kommissionen

EU-Kommissionen holder onsdag sit ugentlige møde i Bruxelles.

Natos forsvarsministre mødes

Natos forsvarsministre holder onsdag og torsdag møde i Bruxelles.

Dagen bliver også markeret visse steder i Danmark.

Sag mod Jean-Marie Le pen

Tidligere leder af Frankrigs højrenationale parti Front National Jean-Marie Le Pen skal i retten, hvor han anklages for at tilskynde til racemæssig had.