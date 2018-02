Læs onsdagens business-kalender

ERHVERV

06:00 Nye tal for boligpriser

Boligsiden.dk offentliggør i dag Boligsidens Markedsindeks for januar. Indekset viser udviklingen i gennemsnitlig salgspris, salgstid og prisnedslag i januar sammenlignet med for en måned og et år siden. Indekset samler tallene for de tre boligtyper villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger i hele landet og i de fem regioner. Det er også muligt at få tallene for en eller flere kommuner.

07:00 Carlsberg præsenterer årsregnskab

Carlsberg A/S kommer i dag med årsregnskab.

08:00 Vestas præsenterer årsregnskab

Vestas Wind Systems A/S kommer i dag med årsregnskab.

08:00 Novozymes i 2017

Novozymes kommer med regnskab for 2017.

Sted: København

Region: Hovedstaden

10:00 Lundbeck fremlægger årsregnskab

Lundbeck kommer i dag med årsregnskab

11:00 Passagerer med SAS i januar

SAS kommer i dag med tal på, hvor høj belægningen var i januar i selskabets fly.

Sted: København

Region: Hovedstaden

12:00 FLSmidth præsenterer årsregnskab

FLSmidth & Co. A/S kommer i dag med årsregnskab.

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

4. kvartal: Carlsberg (kl. 07.00), Djurslands Bank, FLSmidth (kl. 12.00), GN Store Nord, H. Lundbeck, Novozymes (kl. 08.00), Vestas Wind Systems

Peers: FLSmidth (Rio Tinto, Q4), Nordea Bank (kl. 07.00, Handelsbanken, Q4), Novo Nordisk (kl. 07.30, Sanofi, Q4), Tryg (Sampo, Q4), Vestas Wind Systems (Xcel Energy, Q4 før børsåbning), Ørsted (Vattenfall, Q4)

GN Store Nord præsenterer årsregnskab

GN Store Nord A/S kommer i dag med årsregnskab

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Feriehusudlejning, december 2017

- Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv., december 2017

- Industriens produktion og omsætning, december 2017

- Musikskoler, 2016/2017

Udland:

- 8.00: Tyskland: Industriproduktion

- 14.30: USA: Nytilmeldte ledige, uge 5

- 14.30: USA: Fortsat ledige, uge 5

POLITIK

09:45 Høring om at tiltrække og fastholde elever til erhvervsuddannelserne

Folketingets Undervisningsudvalg holder i dag åben høring om at tiltrække og fastholde elever til erhvervsuddannelserne. Høringen skal sætte fokus på, hvordan blandt andet erhvervsskoler, UU-centre og 10. klassecentre kan samarbejde, og der vil være oplæg med konkrete eksempler fra praksis. Disse gælder både små ændringer i hverdagen til strategien hos en erhvervsskole.

Sted: København, Christiansborg, Landstingssalen

Region: Hovedstaden

11:30 Åbent samråd om kontanthjælpsloft og integrationsydelse

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er i dag kaldt i samråd om kontanthjælpsloftet og integrationsydelsens betydning for arbejdsløsheden i Danmark. Ministeren skal kommentere på dokumentation fra Cepos om kontanthjælpsloftet og integrationsydelsens betydning for fattigdommen og arbejdsløsheden. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Finn Sørensen (EL).

Sted: København, Christiansborg, lokale 1-133

Region: Hovedstaden

13:00 Møde i salen med ministrenes spørgetid

I dag er der møde i Folketingssalen, hvor der er spørgetid for ministrene. Her svarer ministrene på oversendte spørgsmål.

Sted: København, Christiansborg

Region: Hovedstaden

Gruppemøder

11.30 - 13.00 Radikale Venstre, 2-009

11.30 - 13.00 Det Konservative Folkeparti, 2-016

11.30 - 13.00 Socialistisk Folkeparti, 2-077

12.00 - 13.00 Venstre, 2-090

Sted: København, Christiansborg

Region: Hovedstaden

Radikal partileder flytter til Vollsmose

Den radikale leder, Morten Østergaard, flytter fra i dag og frem til fredag ind i boligområdet Vollsmose i Odense, der er på regeringens liste over ghettoer i Danmark. Han flytter derud som en kritik af debatten om udlændingepolitik, som han kalder for 'et dukketeater'. Senere på måneden ventes Østergaard også at besøge Gellerupparken i Aarhus og en ghetto nær København.

Sted: Odense

Region: Fyn

KRIMINAL

09:00 Organiseret tyveri fra supermarkeder over hele landet

Retten i Aarhus har sidste retsmøde i en sag, hvor to mænd er anklaget for i alt 45 tricktyverier mod supermarkeder i Kerteminde, Aalborg, Horsens, Randers, Roskilde og andre steder. Denne dag procederer forsvarerne, og der forventes dom.

Sted: Aarhus

Region: Midtjylland

09:00 Tre byrådspolitikere stævner Randers Kommune

Principiel sag hvor tre byrådspolitikere fra Randers Byråd har lagt sag an mod Randers Kommune, hvor et byrådsflertal fratog dem posterne som udvalgsformand. Sagen er et civilt søgsmål, som er blevet behandlet i går og i dag.

Sted: Randers

Region: Midtjylland

09:30 Retssag om ulovlig streaming af film på Popcorn Time

En mand er tiltalt for at have givet vejledninger i, hvordan man kunne streame film ulovligt på Popcorn Time. I dag ventes procedure og muligvis dom i Retten i Odense.

Sted: Odense

Region: Fyn

UDLAND

11:00 Prinsesse Benedikte åbner tysk rejsemesse

Prinsesse Benedikte åbner i dag rejsemessen 'Reisen Hamburg' i den nordtyske by Hamborg. Prinsesse Benedikte står for åbningen, fordi Danmark i år er partnerland for messen, hvor 850 udstillere fremviser deres feriedestinationer i Tyskland og resten af verden.

Sted: Hamborg

Region: Tyskland

Britiske borgere i hollandsk retssag om EU-rettigheder

Fem britiske borgere bosiddende i Holland får i dag dom i en sag om, hvorvidt deres rettigheder som EU-borgere kan tages fra dem i forbindelse med brexit, Storbritanniens udmeldelse af EU. Sagen ved den hollandske domstol er blevet ført af de fem borgere samt Commercial Anglo Dutch Society og lobbygruppen Brexpats – Hear Our Voice. Målet er at få sendt sagen videre til den Europæiske Domstol, da de argumenterer for, at deres rettigheder er sikret gennem artikel 20 i Lissabontraktaten.

Sted: Amsterdam

Region: Holland

Rex Tillerson besøger Sydamerika

Den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, er på besøg i Sydamerika, og turen går i denne omgang til Mexico, Argentina, Peru, Columbia og Jamaica. I dag slutter Tillerson sin rundrejse af på Jamaica, hvor han skal mødes med premierminister Andrew Holness og udenrigsminister Kamina Johnson-Smith for at tale om bilateral og regional sikkerhed, energiindsatser og landets succesfulde økonomiske reformer. Målet med rundrejsen er at engagere landene i at fremme sikkerhed, velstand og demokrati. USA's udenrigsminister skal under besøget også være med til at få et større regionalt fokus på krisen i Venezuela. Venezuela befinder sig i en dyb krise på grund af faldende oliepriser, en voldsom inflation og korruption, der har lagt landets økonomi i ruiner.

Sted: Kingston

Region: Udland

Udenrigsministeren besøger Rusland

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) besøger i dag Rusland. Besøget begyndte i går og slutter i dag. I løbet af de to dage skal han blandt andet mødes med den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, deltage i det dansk-russiske regeringsråd og mødes med civilsamfundsrepræsentanter.

Sted: Moskva

Region: Rusland

INDLAND

13:00 Forsvarsindustrien holder konference om forlig

Forsvarsindustrien mødes i dag på konferencen DDAC - Danish Defence & Aerospace Conference 2018, hvor forsvarsforliget er hovedemnet. Over to dage skal branchen blandt andet diskutere, hvilket materiel der skal leveres, og talerne vil blandt andet omhandle brigade, kampvogne, antiluftskyts og meget mere. Blandt talerne er forsvarsordfører Rasmus Jarlov (K), som fortæller om forliget og hvad det mere nøjagtigt er forligspartierne ønsker at opnå, viceforsvarschefen Max A.L.T. Nielsen holder et oplæg om kravene fra Nato, som forliget forsøger at imødekomme, og chefen for trusselsvurdering Thorsten Foldager Johnsen vil fortælle, hvad nogle af pengene til Center for Cybersikkerhed skal gå til.

Sted: København, Industriens Hus

Region: Hovedstaden

14:00 Åbning af ny sikkerhedskontrol i Kastrup Lufthavn

I dag kan pressen deltage i åbningen af den nye og udvidede sikkerhedskontrol i Københavns Lufthavn. Sikkerhedskontrollen har gennemgået en større om- og ikke mindst udbygning for at give ekstra god plads til de mange passagerer, der hvert år rejser gennem Københavns Lufthavn. Til arrangementet vil der blive afholdt taler af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) , administrerende direktør Thomas Woldbye og sikkerhedschef Johnnie Müller. Der vil være mulighed for interviews, fotografering og guidet tur i sikkerhedskontrollen.

Sted: Kastrup, Københavns Lufthavns sikkerhedskontrol, opgang fra Terminal 3-siden

Region: Hovedstaden