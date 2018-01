Læs onsdagens business-kalender

ERHVERV

07:00 Nye tal på restancer og overtagne ejendomme

Finans Danmark kommer i dag med tal på restancer for 3. kvartal 2017 og overtagne ejendomme for 4. kvartal 2017.

Finans Danmark

Sted: København

Region: Hovedstaden

Kontakt: Stine Luise Hansen, presse - og kommunikationschef

tlf: 3016 1009

email: slh@fida.dk

07:20 Regnskab fra Volvo Group

Den svenske lastbil- og entreprenørmaskine-producent Volvo Group kommer med årsregnskab for 2017. Selskabet har intet at gøre med personbil-produktionen, der ligger i det kinesisk-ejede selskab Volvo Cars. Der er pressemøde kl. 09.00.

Sted: Göteborg, Tändstickspalatset, V Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Region: Sverige

08:00 H&M præsenterer årsregnskab for 2017

Tøjgiganten Hennes & Maurits præsenterer i dag regnskab for perioden 1. december 2016 til 30. november 2017. Regnskabet offentliggøres klokken 08.00, mens der er pressemøde klokken 09.30.

Sted: Stockholm

Region: Sverige

08:00 Danmarks Statistik kommer med tal for arbejdsløshed

I dag kommer Danmarks Statistik med tal for arbejdsløsheden i Danmark. Tallene er for december 2017 og offentliggøres klokken 08.00.

Sted: København

Region: Hovedstaden

12:30 Pressemøde om Tivolis nye historiske sæson

I år runder Tivoli 175 år, og i den anledning har Tivoli valgt at åbne portene for en helt ny sæson, der lyder navnet ”Vinter i Tivoli”. Med den nye sæson er visionen om at gøre Tivoli til en helårsforretning tættere på sit mål end nogensinde. På dagens pressemøde foldes nyhederne ud, og der bliver givet et bud på Tivolis forventninger til det historiske tiltag. På dagen vil der være mulighed for at få uddybende forklaringer samt en-til-en interviews med Tivolis direktion og andre relevante personer. Der er præsentation af nyhederne i Haven, hvor der bliver lejlighed til at tage billeder. Samtidig bliver sløret løftet for et nye gastro tiltag. Tilmelding senest 29. januar.

Sted: København, Tivoli: Nimb Rotunden, adgang via Nimb.

Region: Hovedstaden

Kontakt: Torben Plank, pressechef

tlf: 2223 7440

email: tpl@tivoli.dk

22:00 Facebook med regnskab for 2017

Facebook kommer med regnskab for 2017.

Sted: New York

Region: USA

22:00 Microsoft med årsregnskab

Microsoft kommer med regnskab dækkende 2017.

Sted: New York

Region: USA

Copenhagen Fashion Week fremviser mode i København

Den københavnske modeuge Copenhagen Fashion Week fortsætter i dag. Det gælder mode for sæsonen efterår og vinter 2018. Den professionelle del med shows og receptioner begyndte i går og varer frem til torsdag, mens der fortsat vil være åbent i nogle af modeugens showrooms de to dage efterfølgende. Modeugen byder to gange om året på fremvisning af dansk mode flere steder i København.

Sted: København

Region: Hovedstaden

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Per Aarsleff (kl. 15.00, i Viby J)

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: Ambu

4. kvartal: Ringkjøbing Landbobank

Peers: A.P. Møller - Mærsk (kl. 04.00, Mitsui, Q3), FLSmidth (kl. 07.00, Komatsu, Q3), G4S (kl. 13.00, Securitas, Q4), LifeCycle Pharma (kl. 04.00, Astellas Pharma, Q3), NETS (kl. 22.05, Paypal, Q4), Nordea Bank (kl. 07.00, Skandinaviska, Q4), Novo Nordisk (kl. 12.25, Eli Lilly, Q4), TDC (kl. 07.00, Telenor, Q4), Vestas Wind Systems (kl. 07.00, Siemens, Q1)

Ringkjøbing Landbobank præsenterer årsregnskab

Ringkjøbing Landbobank kommer i dag med årsregnskab

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Husholdningernes formue i fast ejendom, 2016.

- Arbejdsløsheden, december 2017

Udland:

- 0.50: Japan: Industriproduktion, dec

- 1.01: Storbritannien: Forbrugertillid, jan

- 2.00: Kina: PMI industri, jan

- 2.00: Kina: PMI service, jan

- 9.55: Tyskland: Arbejdsløshed, jan

- 10.00: Italien: Ledighed, (foreløbig), dec

- 11.00: Eurozonen: Arbejdsløshed, dec

- 11.00: Eurozonen: Forbrugerprisestimat, jan

- 14.15: USA: ADP-jobrapport, jan

- 15.45: USA: Chicago PMI, jan

- 20.00: USA: Federal Reserve-meddelelse, jan

POLITIK

10:00 Høring om reform af fleksjob og førtidspension

I Landstingssalen på Christiansborg er der i dag åben høring om reformen af fleksjob og førtidspension. Den trådte i kraft 1. januar 2013, og der er dermed gået fem år siden da, og formålet med høringen er at gøre status. Høringen indledes af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) med et oplæg om reformen af førtidspension og fleksjob og det videre forløb. I løbet af dagen vil der både være oplæg fra berørte borgere, kommuner og eksperter.

Sted: København, Christiansborg, Landstingssalen

Region: Hovedstaden

Kontakt: Peter Bohlbro, udvalgssekretær

tlf: 3337 5560

email: Peter.Bohlbro@ft.dk

13:00 Åbent samråd om statsministerens relation til kvotekonger

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er i dag indkaldt i et nyt samråd om de såkaldte kvotekonger – en lille gruppe fiskere, der sidder på store dele af de danske fiskekvoter. Lars Løkke var allerede i samråd om sagen i november 2017, hvor han afviste, at hans relationer til storfiskerne fra Thyborøn og omegn påvirkede hans politiske arbejde. Miljø- og Fødevareudvalget vil til dagens samråd have svar på, om statsministeren mener, at han gav korrekte og fyldestgørende oplysninger om sin relation til de såkaldte kvotekonger under samrådet i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg den 9. november 2017. Oppositionen har stillet Løkke en række spørgsmål om, hvorvidt det er udtryk for god moral og ordentlig dømmekraft, at han modtog et sommerhusophold, som ifølge Ekstra Bladet er cirka 10.000 kroner værd. Men Løkke meddelte skriftligt til Miljø- og Fødevareudvalget, at han ikke ønsker at svare på spørgsmål om gaver, da det i hans optik hører ind under "private forhold".

Dermed vil statsministeren kun svare på, hvorvidt han gav "korrekte og fyldestgørende oplysninger om sin relation til de såkaldte kvotekonger under samrådet i november.

Oppositionen mener, at Løkke på samrådet nedtonede sit forhold til John-Anker Hametner - blandt andet ved ikke at nævne sommerhusopholdet fra storfiskeren.

Løkke fik opholdet i gave i 2014, da han som Venstre-formand var oppositionsleder. Gaven blev dog først indløst i 2016, hvor han igen var blevet statsminister.

Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra folketingsmedlem Simon Kollerup (S), Maria Reumert Gjerding (EL), Roger Courage Matthisen (ALT) og Trine Schøning Torp (SF).

Sted: København K, Christiansborg, lokale 2-080

Region: Hovedstaden

14:00 Samråd om forhandlingerne om den næste periode af EU's landbrugspolitik

Der er i dag møde i Miljø- og Fødevareudvalget, og i den forbindelse afholdes der et samråd med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Ministeren skal, i lyset af at forhandlingerne om udformningen af den næste periode af EU’s landbrugspolitik er i gang, redegøre for tidsplanen for disse og herunder oplyse, hvordan og med hvilke prioriteter regeringen vil bidrage til denne proces. Derudover skal Esben Lunde Larsen redegøre for resultaterne af en offentlige høring over EU’s landbrugspolitik samt oplyse, hvordan ministeren vil involvere Folketingets partier i processen om den nye landbrugspolitik. På mødet skal statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) først i samråd om sin relation til kvotekonger, og samrådet med miljø- og fødevareministeren ventes derfor tidligst at blive klokken 14.00. Spørgsmålene er stillet efter ønske fra folketingsmedlem Simon Kollerup (S).

Sted: København K, Christiansborg, lokale 2-080

Region: Hovedstaden