Læs onsdagens business-kalender

ERHVERV

06:00 Nye tal for handelsaktivitet

Boligsiden.dk offentliggør i dag oversigt over handelsaktiviteten i december måned og hele 2017. Oversigten viser antallet af handlede villa/rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse, samt udviklingen i antallet af handler i forhold til for en måned og et år siden. Tallene for en eller flere specifikke kommuner kan skaffes ved forespørgsel.

Læs mere om handelsaktivitet på Boligsiden.dk

Regnskaber (børsnoterede aktieselskaber)

1. kvartal: Rias

Peers: Vestas Wind Systems (kl. 14.30, GE, Q4)

Generalforsamlinger (børsnoterede aktieselskaber)

Rias (kl. 13.00)

Økonomi/statistik

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Kvægbestanden, 31. december 2017

Udland:

- 0.50: Japan: Eksport, å/å

- 9.00: Frankrig: PMI Industri, (foreløbig), jan

- 9.00: Frankrig: PMI Service, (foreløbig), jan

- 9.30: Tyskland: PMI Samlet, (foreløbig), jan

- 9.30: Tyskland: PMI Industri, (foreløbig), jan

- 9.45: Tyskland: PMI Service, (foreløbig), jan

- 10.00: Eurozonen: PMI Samlet, (foreløbig), jan

- 10.00: Eurozonen: PMI industri, (foreløbig), jan

- 10.00: Eurozonen: PMI service, (foreløbig), jan

- 10.30: Storbritannien: Arbejdsløshed, dec

- 15.00: USA: Boligpriser, nov

- 15.45: USA: PMI Industri, (foreløbig), jan

- 15.45: USA: PMI samlet, (foreløbig), jan

- 15.45: USA: PMI service, (foreløbig), jan



POLITIK

09:00 Høring om Nato og USA

Folketingets delegation til Natos Parlamentariske Forsamling og Atlantsammenslutningen holder i dag en offentlig høring under overskriften 'Nato og USA - samme kurs?' Høringen fokuserer på de nye trusler Nato står over for og Donald Trumps præsidentskab med fokus på USA først. Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er blandt oplægsholderne.

Læs mere om høringen på Folketingets hjemmeside

13:00 Åbent samråd om Hjarnø Havbrug

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er i dag kaldt i samråd om Hjarnø Havbrug, der har opdrættet sølvlaks uden de rette tilladelser. Ministeren skal svare på, hvordan han agter at følge op på oplysningerne om havbruget, og at sølvlaks fra havbruget er endt i naturen. Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Christian Rabjerg Madsen (S).

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

13:15 Statsrevisormøde

Statsrevisorerne holder møde i dag.

Læs mere om mødet her



KRIMINAL

09:00 Straffesag om bestikkelse i Atea

Retten i Glostrup fortsætter i dag den store straffesag om bestikkelse mod it-selskabet Atea og syv mænd. Det påståede udbytte var på cirka en million kroner. Blandt gaverne var rejser til et Formel 1 løb i Dubai og til Las Vegas samt middage på fornemme restauranter. De tiltalte nægter sig skyldige. Der er afsat over 30 retsmøder til sagen, som ventes at slutte i begyndelsen af februar 2018. Sagen begyndte 10. oktober.